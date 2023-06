Ukraina: Minister: wizyta szefa MAEA w okupowanej elektrowni atomowej odłożona ze względów bezpieczeństwa

Wizyta dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaela Grossiego w okupowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, na południu Ukrainy, została odłożona ze względów bezpieczeństwa - poinformował w środę ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko.

"Sprawa jego wizyty w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej powinna zostać rozwiązana w najbliższych dniach. Nie mogę ocenić sytuacji: trwają działania zbrojne i sytuację oceniają wojskowi. To odpowiedzialność za życie" - powiedział minister, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zaznaczył, że Grossi jest na Ukrainie i ma nadzieję, iż uda się mu złożyć wizytę w okupowanej elektrowni. Wyraził też nadzieję na to, że rosyjskie okupacyjne siły udzielą MAEA "jakichś adekwatnych odpowiedzi na pytania o to, co dzieje się w elektrowni".

Podczas wizyty zaplanowano przeprowadzenie rotacji misji MAEA i zwiększenie liczby jej członków z czterech do sześciu - podaje Interfax-Ukraina.

Wizyta Grossiego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej była zaplanowana na środę.

Położona na południu Ukrainy nieczynna obecnie siłownia jest największą elektrownią atomową w Europie; od 4 marca 2022 roku okupują ją wojska rosyjskie. Misja MAEA ma m.in. ocenić bezpieczeństwo obiektu po wysadzeniu zapory na Dnieprze, tworzącej zbiornik, z którego czerpana jest woda do chłodzenia elektrowni.

We wtorek dyrektor Grossi był w Kijowie i spotkał się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.