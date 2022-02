Ukraina - MSW: celem rosyjskich ataków mogą być gazociągi tranzytowe

Celem rosyjskich ataków mogą być ukraińskie gazociągi; to może spowodować wstrzymanie tranzytu surowca do Europy - ostrzegło w piątek MSW w Kijowie. Zaapelowano do mieszkańców kraju o informowanie o osobach mówiących z rosyjskim akcentem, które pojawiły się w ich regionie.

Biuro prasowe MSW przekazało, że ukraińskie służby prowadzą działania, by wykryć grupy dywersyjne w kraju. Kilka rosyjskich grup dywersyjnych "wykryto i unieszkodliwiono" w piątek w Kijowie - podano. Według MSW dywersanci pojawiają się w wielu miastach.

MSW zaapelowało do mieszkańców, by zgłaszali, jeśli spotkają osoby mówiące z rosyjskim akcentem, które nagle pojawiają się na danym terytorium.

Jedne z najpoważniejszych walk trwają obecnie w obwodzie kijowskim. "Wiemy, że Kijów jest głównym celem Władimira Putina" - powiedział przedstawiciel MSW Wadym Denysenko. Putin chce zdobyć Kijów, by zainstalować tam swoje marionetkowe władze - dodał.

Miasto Iwankiw w obwodzie kijowskim jest ostrzeliwane, w tym z systemów rakietowych Grad. Trwają pożary, są ofiary wśród cywilów - przekazano.

Ostrzeliwane są obiekty cywilne, infrastruktura. W mieście Ochtyrka w obwodzie sumskim zastosowano systemy artylerii rakietowej Uragan.

Rzecznik MSW ostrzegł, że ostrzeliwane mogą być magistralne gazociągi, co spowodowałoby wstrzymanie tranzytu surowca do Europy. "To może być jeden z celów Rosji. By sprawić, żeby Ukraina stała się złym krajem tranzytowym" - zaalarmował.

W mediach rosyjskich rozprzestrzeniane są fake newsy w sprawie tego, że od początku inwazji Rosja nie doznała żadnych strat wśród składu osobowego - zauważył. "Wiemy, że to całkowite kłamstwo. Wiemy, że już co najmniej tysiąc cynkowych trumien wraca do Federacji Rosyjskiej" - oznajmił Denysenko.

Natalia Dziurdzińska