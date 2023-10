Ukraina stoi przed ogromną szansą. Może stać się światowym liderem zrównoważonego rozwoju

Chociaż straty wywołane atakiem Rosji na Ukrainę są ogromne i cały czas rosną, dają również szansę na szybszą dekarbonizację kraju, mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Ochrymowicz z Deloitte CE.

Ukraina będzie stawiać na budowę energetyki rozproszonej, nie tylko po to, by dokonać transformacji energetycznej, ale by uczynić infrastrukturę energetyczną bardziej odporną na wypadek rosyjskich ataków.

- Transformacja energetyczna będzie również warunkiem członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, mówi w wywiadzie dla WNP.PL Tomasz Ochrymowicz, partner, Future of Ukraine Global Lead, Deloitte CE.

Więcej na temat będziemy mówić podczas panelu Nowa zielona Ukraina, w trakcie konferencji PRECOP 28, która odbędzie się w dniach 5-6 października w Katowicach

Czy w obliczu trwających cały czas walk, które trudno przewidzieć, kiedy się skończą, można wdrażać działania na rzecz dekarbonizacji Ukrainy, czy są one może już wdrażane?

- Brak perspektywy końca toczącej się wojny nie oznacza, że Ukraina zrezygnowała ze swoich ambicji europejskich, a proces akcesji do UE wymaga intensyfikacji działań na rzecz dekarbonizacji gospodarki. O ile oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego obywateli musi być dla władz Ukrainy najwyższym priorytetem, to działania wojenne de facto spotęgowały konieczność wprowadzania zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uwydatniły to również ryzyka, jakie wiążą się chociażby z niedostatecznym bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, szczególnie tej związanej z bezpieczeństwem energetycznym.

Zdecentralizowany system energetyczny zwiększy bezpieczeństwo Ukrainy

Rząd Ukrainy zdaje się dostrzegać te wyzwania i potrzeby tworzenia krótko- i długofalowych planów transformacji kraju. Plan odbudowy Ukrainy zakłada inwestycje w odnawialne źródła energii. Sam premier Ukrainy, Denys Szmyhal, wprost mówi o potrzebie budowy zdecentralizowanego systemu energetycznego, który w znaczącym stopniu oparty będzie na energii odnawialnej z wiatru, słońca czy wodoru, a to zaledwie początek zielonej transformacji tego kraju.

Co będzie największym wyzwaniem po wojnie, która sama w sobie przynosi wiele negatywnych skutków dla środowiska naturalnego?

- Wyzwaniem będzie z pewnością zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebą szybkich działań w zakresie odbudowy ukraińskiego przemysłu i miast, a długofalowymi celami dekarbonizacyjnymi i zrównoważonego rozwoju, w tym odbudową kapitału naturalnego, kulturowego i społecznego kraju. Wsparciem dla władz mogą być wypracowane już praktyki międzynarodowe, takie jak chociażby stosowana w Unii Europejskiej zasada „nie czyń znaczącej szkody” (ang. Do No Significant Harm – DNSH), która już dziś jest bazą do realizacji inwestycji w ramach wdrażania krajowych planów odbudowy przez państwa Wspólnoty.

Ukraina jest obecnie najbardziej zaminowanym krajem na świecie, a także liderem produkcji zbóż

Trzeba mieć na uwadze, że konsekwencje wojny dla środowiska są zawsze bardzo trudne do naprawienia. Mówimy tu o skażeniu gleby, wody i powietrza, zniszczonych ekosystemach. Ukraina jest obecnie najbardziej zaminowanym krajem na świecie, a jest przecież liderem w światowej produkcji zbóż. Odbudowa będzie kosztowna i będzie wymagała współpracy wielu interesariuszy.

Niektórzy eksperci uważają, że ponieważ Ukraina będzie odbudowywana od nowa, może zdekarbonizować się szybciej od krajów, które nie mają zniszczeń wojennych, ale dysponują starą infrastrukturą konwencjonalną. Zgadza się Pan z tą opinią?

- Skala zniszczeń i związane z tym potrzeby odbudowy nie tylko w pewien sposób „umożliwiają”, ale wręcz wymagają od Ukrainy objęcia „zielonego” kierunku. Jedynie w ten sposób będzie ona mogła zapewnić sobie bezpieczeństwo w przyszłości, chociażby uniezależniając się od importu paliw kopanych z Rosji, ale także chroniąc swoją infrastrukturę przed czynnikami związanymi ze zmianami klimatu. Już w 2020 roku rząd Ukrainy deklarował chęć przystąpienia do Europejskiego Zielonego Ładu i plany te pozostają aktualne, wpisując się w planowaną integrację Ukrainy ze wspólnotą europejską.

Ukraina zdecydowanie może stać się europejskim, a być może także światowym liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Mówi się o szansie na odbudowę nowego, „zielonego” przemysłu hutniczego, stworzenia hubu wodorowego i hubu zielonej energii dla Europy. Konieczność budowy dużej części infrastruktury czy instalacji „od nowa” umożliwia planowanie inwestycji w sposób niskoemisyjny, energooszczędny, zgodny z nurtem gospodarki obiegu zamkniętego, odporny na ekstremalne zjawiska pogodowe, a przy tym chroniący środowisko naturalne i bioróżnorodność.

Skąd wziąć środki na dekarbonizację Ukrainy, w obliczu ogromnych zniszczeń wojennych i związanych z tym trudności gospodarczych?

- Bank Światowy, we współpracy z Komisją Europejską i ONZ oszacował koszty odbudowy Ukrainy tylko za okres luty 2022 – luty 2023 na niebagatelną kwotę 411 mld dolarów, przy czym możemy się spodziewać, że kwota ta będzie rosnąć tak długo, jak Rosja będzie dokonywać kolejnych zniszczeń na obszarze Ukrainy. Szacunki władz ukraińskich istotnie przekraczają te kwoty. Przy tej skali wyzwań, niezbędne będzie znaczące wsparcie wspólnoty międzynarodowej, ale także zaangażowanie kapitału prywatnego.

Międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak również Unia Europejska już zadeklarowały swój udział w finansowaniu odbudowy Ukrainy. O ile część potrzebnych środków może zostać przekazana w formie bezzwrotnych grantów, to należy się spodziewać, że pozostała część udzielona zostanie w formie pożyczek, których korzystne warunki będą uzależnione właśnie od wdrażania proekologicznych rozwiązań technologicznych, wzmacniania odporności na skutki zmian klimatu i ograniczania negatywnego wpływu tak finansowanych inwestycji na środowisko. Wynika to wprost z priorytetów i zasad finansowania, jakimi już dziś te instytucje się kierują przy wsparciu innych państw.

W przypadku angażowania kapitału prywatnego podstawowym wyzwaniem będzie kwestia minimalizacji ryzyka i zabezpieczenia inwestycji prywatnych w Ukrainie, co jest oczekiwane ze strony państw i organizacji międzynarodowych i pozwoli na uruchomienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, sprowadzenie do Ukrainy nowych technologii, transfer know-how, czy tworzenie nowych miejsc pracy.