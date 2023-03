Ukraina w energetyce zamierza naśladować Unię Europejską

Ukraińsku rząd jest zdania, że budowa OZE najlepiej wpisuje się w przyszłą strategię energetyczną kraju, by uchronić go przed zagrożeniem ze strony Rosji. Dziś rozmawiano o tym na konferencji „Partnerstwo Polsko-Ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości”.

Zdaniem przedstawicieli polskiego rządu Europa nie wróci do kupowania rosyjskiego gazu jako paliwa wspierającego transformację energetyczną.

Z kolei ukraińska administracja uważa, że najlepszym modelem energetycznym dla kraju po zakończeniu wojny będzie budowa odnawialnych źródeł energii (OZE), wspartego atomem.

Ukraina będzie potrzebować wsparcia regionu tak w budowie wspólnej infrastruktury z innymi państwami, jak i jeśli chodzi o czerpanie od nich doświadczeń.

Obecny podczas konferencji Mateusz Berger, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, przyznał, że wojna przyspieszyła transformację energetyczną w całym regionie, a zerwanie relacji energetycznych z Rosją stawia pod znakiem zapytania przyszłość gazu.

- Zmienia się rola gazu. Przed wybuchem wojny Niemcy propagowały rozwój energetyki wiatrowej, skądinąd dobrej i słusznej, ale ze wsparciem gazu. To pułapka, która została wykorzystana przez Rosję. Dziś musimy zwiększyć większą uwagę na jego magazynowanie - przekonywał Berger.

Możliwe, że Europa bezpowrotnie zerwała więzi gazowe z Rosją

- W kwestii energetyki Europa zaczyna mówić polskim głosem. Głęboko wierzę, że to, co stało się na Ukrainie, na trwałe zmieni podejście Europy do rosyjskich źródeł energii i tym razem ze względu na to, że wojna tak mocno dotknęła europejskie społeczeństwa, również w wymiarze finansowym - ze względu na wysokie ceny energii, doprowadzi do zerwania tych relacji z Rosją na stałe i nie będzie rosyjskiego gazu - dodała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Anna Moskwa wyraziła także przekonanie, że ze względu na sankcje nałożone na Rosję przez kraje europejskie sam Kreml nie będzie szczególnie skory do współpracy z nimi w kwestii sprzedaży gazu. Przypomniała również, że Europa już poczyniła ogromne nakłady finansowe na budowę infrastruktury gazowej, pozwalającej uniezależnić się od rosyjskich dostaw i nie da się już tego procesu odwrócić.

Julia Pidkomorna, wiceminister energii Ukrainy, podkreśliła, że mimo rosyjskiej agresji i aż 15 ataków na krytyczną infrastrukturę energetyczną Ukrainy od 10 października 2022 roku jej kraj nie ustaje w budowie przyszłej strategii energetycznej i jest ona kompatybilna z celami Unii Europejskiej.

Najlepsza energia dla Ukrainy to energia odnawialna, także pod względem bezpieczeństwa

- W obecnych uwarunkowaniach, w których znalazł się nasz kraj, jesteśmy świadomi, że przyszłość energetyki to energetyka zielona, a także energetyka jądrowa. W tej wojnie walczymy również o niezależność energetyczną od Rosji i staramy się realizować wszystkie zobowiązania, które wzięliśmy na siebie ze względu na chęć członkostwa w UE i które wpisują się w unijne dyrektywy - powiedziała Pidkomorna.

- Musimy budować system energetyczny, który będzie uniezależniony od źródeł z zewnątrz, a więc w oparciu o źródła, które znajdują się w naszym kraju. W ten model najlepiej wpisują się odnawialne źródła energii - dodał Mykola Kolesnykow, wiceminister energii Ukrainy.

W jego opinii budowa OZE musi być jednak skoordynowana z innymi krajami regionu tak, by powstała wspólna infrastruktura.

- Ukraina w swoich planach transformacyjnych chce postawić na fotowoltaikę, ma nawet korzystniejsze położenie, jeśli chodzi o nasłonecznienie od Polski, ale potrzebna jest budowa dobrego systemu wsparcia oraz budowa zaufania do tego źródła na Ukrainie i stworzenie odpowiedniej legislacji - podsumowała Anna Moskwa.