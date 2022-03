Ukraińskie MSW: Kierujemy Zaporoską Elektrownią Atomową, ale teren obiektu kontrolują Rosjanie

Ukraina kieruje Zaporoską Elektrownią Atomową; teren obiektu kontrolują Rosjanie - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko. Rosjanie zajęli także samo miasto.

Zarządzanie elektrownią atomową w Enerhodarze w obwodzie zaporoskim jest "w ukraińskich rękach" - przekazał Denysenko, cytowany w piątek późnym wieczorem przez Suspilne. Jak dodał, Rosjanie kontrolują teren obiektu.

Denysenko zaznaczył, że sytuacja w Enerhodarze "dynamicznie się zmienia".

W piątek Państwowa Inspekcja Energetyki Atomowej Ukrainy podała, że Zaporoska Elektrownia Atomowa na Ukrainie po ciężkich starciach została zajęta przez agresora. Deputowany Dawyd Arachamia oznajmił, że elektrownię zajęli "kadyrowcy", czyli bojowicy czeczeńscy.



Rosjanie kontrolują także samo miasto. Rosyjscy żołnierze wybili okno w gmachu władz miasta, wdrapali się środka i zamknęli drzwi od wewnątrz - wynika z wideo opublikowanego przez mera miasta DmytroOrłowa. (https://t.me/orlovdmytroEn/183)



"O 8.00 władze miasta przyszły do pracy w pełnym składzie, ale nie mogliśmy dostać się do ratusza. Okupanci zamknęli drzwi. Zorganizujemy inne miejsce do pracy, aby zapewnić przetrwanie Enerhodaru w czasie okupacji. Mimo wszystko Enerhodar był i pozostaje Ukrainą. Nawet gdy jesteśmy w izolacji" - napisał mer.