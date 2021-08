Umarzanie zielonych certyfikatów: łagodniej, ale nie tak jak chciał przemysł czy energetyka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, uwzględniając częściowo postulaty zgłoszone podczas konsultacji społecznych, zdecydowało, że w 2022 procentowy obowiązek umorzenia zielonych certyfikatów będzie mniejszy niż w 2021 roku. Ten spadek ma ustabilizować ceny zielonych certyfikatów, które w cenach prądu są przenoszone na odbiorców energii. Organizacje przemysłu, ale też niektóre grupy energetyczne, postulowały większą redukcję tego obowiązku.

System wygaszany, ale to nadal miliardy Certyfikatowy system wsparcia OZE działa dość prosto. Właściciele instalacji OZE objęci systemem za produkcję energii otrzymują świadectwa pochodzenia tej energii, które podlegają konwersji na zbywalne prawa majątkowe, tzw. certyfikaty. Od 2016 są to tzw. błękitne certyfikaty za produkcję energii z biogazu rolniczego i tzw. zielone certyfikaty za produkcję z pozostałych OZE.

Z opublikowanych dokumentów z konsultacji publicznych wynika, że organizacje przemysłu i niektóre państwowe grupy energetyczne postulowały większe obniżenie całego obowiązku OZE lub samego obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów na 2022 rok niż zadeklarowało po konsultacjach MKiŚ.



Enea oceniła, że utrzymanie 19,5 proc. obowiązku umarzania zielonych certyfikatów może spowodować dalszy wzrost ceny zielonych certyfikatów. Jej zdaniem właściwy, czyli równoważący interesy uczestników rynku, obowiązek umorzenia zielonych certyfikatów na 2022 rok to byłoby 17,5 proc.



- Mechanizm wsparcia poprzez ciągle funkcjonujący system certyfikatów powinien stanowić wyłącznie uzupełnienie przychodów wytwórców na poziomie niegenerującym dodatkowych wzrostów cen dla odbiorców, którzy i tak ponoszą koszt związany z samym wzrostem cen energii elektrycznej - stwierdziła w swoim stanowisku Enea.



Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaproponowała ustalenie obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów w 2022 roku na 10 proc. Za obniżeniem obowiązku OZE na 2022 rok opowiedziała się także m.in. KGHM Polska Miedź (do 10 proc. dla całego obowiązku OZE), Tauron Polska Energia (bez podawania konkretnego poziomu) oraz PGE , jak się wydaje, do 15,71 proc.



Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Związek Banków Polskich i Konfederacja Lewiatan opowiedziały się za utrzymaniem w 2022 dotychczasowego poziomu obowiązku OZE, czyli tak jak pierwotnie zaproponowało MKiŚ.



- Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wyraża poparcie dla przedstawionej propozycji rozwiązań legislacyjnych. Powyższe wynika z faktu, iż stabilizacja na rynku zielonych certyfikatów polegająca na utrzymaniu cen świadectw pochodzenia na akceptowanym poziomie, przy jednoczesnym stopniowym ograniczaniu nadpodaży świadectw pochodzenia, powinna być długoterminowym celem Rządu RP - m.in. stwierdziło PSEW w uwagach do czerwcowego projektu rozporządzenia w sprawie obowiązku OZE.



- Przedstawione w projekcie wielkości udziału ilościowego dla roku 2022, stanowiące utrzymanie perspektywy dla obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia z roku poprzedniego, należy ocenić pozytywnie. Z uwagi na wysoką skumulowaną nadpodaż świadectw pochodzenia, która zgodnie z szacunkami Stowarzyszenia wynosi około 20 TWh i w przybliżeniu odpowiada rocznej produkcji energii elektrycznej w ramach tego systemu, konieczne jest utrzymanie poziomu obowiązku na odpowiednio wysokim poziomie, tak, by doprowadzić do zbilansowania systemu i przywrócenia równowagi podażowo-popytowej - oceniło Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.



Koszty odbiorcy przemysłowego: porównanie hurtowych cen energii elektrycznej (rocznykontrakt BASE z dostawą w roku następującym po roku notowania) i kosztów zakupu zielonych i błękitnych certyfikatów w ciągu ostatniego roku, pełny koszt zakupu bez uwzględnienia ulgi ( Źródło: HIPH, opracowanie własne na podstawie danych TGE)

Niektórzy uczestnicy rynku, jak Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH), zaapelowali do MKiŚ, żeby przedstawiło plan wygaszania certyfikatowego systemu wsparcia OZE do 2030, ze wskazaniem ścieżki wysokości obowiązku OZE w kolejnych latach.



- Przedstawienie jawnego i transparentnego planu wygaszania systemu pozwoli rynkowi na

dostosowanie swoich oczekiwań w długoterminowym okresie. Z punktu widzenia przemysłu, jasna

perspektywa w odniesieniu do kosztów regulacyjnych przyczyni się do podejmowanych decyzji

inwestycyjnych, przede wszystkim w związku z transformacją w kierunku gospodarki

zeroemisyjnej w kolejnej dekadzie - czytamy w stanowisku Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.





Popyt na certyfikaty jest regulowany prawem. Tworzą go sprzedawcy prądu, którzy muszą uzyskiwać i przedstawiać prezesowi URE do umorzenia zielone i błękitne certyfikaty, w określanej administracyjnie, rozporządzeniem ministra właściwego ds. energii, proporcji do sprzedaży energii odbiorcom. Skala obowiązku umorzenia certyfikatów to tzw. obowiązek OZE.Podaż certyfikatów związana jest z produkcją energii przez instalacje OZE objęte systemem. Od połowy 2016 rok do certyfikatowego systemu wsparcia OZE nie wchodzą nowe instalacje, a najstarsze, po upływie 15-letniego okresu wsparcia zaczęły z niego stopniowo wypadać. Niemniej certyfikatowy system wsparcia OZE nadal jest dużym systemem i sporo kosztuje odbiorców energii.- Obecnie koszt ten jest bardzo wysoki i wynosi rocznie około 4 mld zł, co przy notowanych obecnie rynkowych cenach energii elektrycznej (350 zł/MWh) oraz przewidywanych ich dalszych wzrostach, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia - oceniła Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, w ramach konsultacji rozporządzenia w sprawie obowiązku OZE na 2022 rok.W 2018 roku obowiązek OZE w przypadku zielonych certyfikatów wynosił 18,5 proc. Rok później wzrósł do 19,5 proc., a w 2021 rok został utrzymany na poziomie 19,5 proc. MKiŚ pierwotnie zaproponowało, żeby w 2022 roku obowiązek umarzania zielonych certyfikatów wynosił też 19,5 proc.- W rozporządzeniu proponuje się przyjęcie takiej samej wielkości udziału, jak w roku 2021, tzn. 19,5 proc. dla tzw. zielonych certyfikatów i 0,5 proc. dla tzw. błękitnych certyfikatów. Wielkość udziału określona na tym poziomie ma przyczynić się do utrzymania stabilności i przewidywalności warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia - czytamy w uzasadnianiu projektu rozporządzenia z 16 czerwca 2021, autorstwa MKiŚ.W tym samym dokumencie MKiŚ stwierdziło też, że od końca 2018 r. cena zielonych certyfikatów utrzymuje się na zbliżonym poziomie, fluktuując w przedziale 125-150 zł/MWh, a stabilizację na rynku świadectw pochodzenia potwierdza redukcja nadpodaży świadectw pochodzenia z poziomu około 23,2 TWh na koniec 2017 r. do 19,5 TWh na koniec 2020 r.- Pomimo spadku, bieżąca nadpodaż jest nadal bardzo wysoka (na poziomie rocznej produkcji energii elektrycznej w systemie zielonych certyfikatów), w związku z czym konieczne jest dalsze ograniczenie tego zjawiska oraz zachowanie dotychczasowej równowagi podaży i popytu na rynku świadectw pochodzenia energii odnawialnej. Tym samym, w opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, konieczne jest utrzymanie obowiązującej wysokości obowiązku, która pozwoli na dalszą stabilizację sytuacji uczestników systemu świadectw pochodzenia - twierdziło MKiŚ.O nadpodaży tzw. zielonych certyfikatów mówi się dość często, ale konsultacje pokazały, że to kwestia bardziej złożona.- Kontraktowanie energii elektrycznej odbywa się z rocznym wyprzedzeniem (rok przed okresem dostawy) i zwykle jednocześnie kontraktowane jest nabycie odpowiedniej ilości certyfikatów. Certyfikaty określane w Uzasadnieniu do Projektu jako nadwyżka znajdują się już w większości na rachunkach przedsiębiorstw obrotu energią jako zabezpieczenie do zakontraktowanej energii elektrycznej [...] - m.in. podała PGE.Tauron Polska Energia ocenił, że zaproponowany w projekcie MKiŚ poziom obowiązku OZE dla zielonych certyfikatów 19,5 proc. prowadziłby do dynamicznego wzrostu cen na rynku zielonych certyfikatów oraz rosnących kosztów systemu, nawet do 5 mld zł w 2022 roku.Po konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia w sprawie tzw. obowiązku OZE na 2022 rok, jak już wiemy, MKiŚ zmieniło zdanie w sprawie tego, ile ma on wynosić dla tzw. zielonych certyfikatów.- [...] uwzględniając rezultaty konsultacji społecznych Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało, że w 2022 r. obowiązek umorzenia zielonych certyfikatów będzie wynosił 18,5 proc., a błękitnych 0,5 proc. Wielkość udziału określona na tym poziomie ma zapewnić utrzymanie stabilności i przewidywalności warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia, jak również przyczynić się do ograniczenia kosztów funkcjonowania tego systemu, ponoszonych przez odbiorców końcowych, w tym odbiorców energochłonnych - m.in. stwierdził Wydział Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji, MKiŚ, w odpowiedzi na pytania WNP.PL.Taki poziom umorzenia zielonych certyfikatów w 2022 roku wskazała bowiem PGE w scenariuszu, który jej zdaniem mógłby zapewnić stabilizację łącznego przychodu dla instalacji uczestniczących w systemie certyfikatowym na poziomie zbliżonym do 360 zł/MWh, ocenionym jako rozsądny.- Głównym beneficjentem systemu certyfikatowego są instalacje wiatrowe. [...] Jednostkowy koszt techniczny wytworzenia energii nie jest pokrywany przy łącznym przychodzie 360 zł/MWh tylko w przypadku jednej farmy. Utrzymywanie łącznych przychodów na poziomie zbliżonym do 360 zł/MWh (realnie) wydaje się zatem najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Pozwoliłoby to pokryć koszty instalacji, przy jednoczesnym uniknięciu nadwsparcia i zachowaniu kosztów finansowania certyfikatowego systemu wsparcia przez odbiorców końcowych na racjonalnym poziomie - oceniła PGE.PGE zwróciła uwagę w stanowisku konsultacyjnym dotyczącym projektu rozporządzenia określającego obowiązek OZE na 2022 rok, że beneficjenci systemu certyfikatowego nie mają obowiązku sprzedaży zielonych certyfikatów, na przykład oczekując lepszej ceny w przyszłości, a obecne regulacje "w zasadzie uniemożliwiają uiszczenia opłaty zastępczej aż do momentu, kiedy cena PM OZE_A (tj. zielonego certyfikatu - przyp. red.) nie osiągnie 300 zł/MWh".Teraz dla instalacji OZE objętych certyfikatowym system wsparcia, ale też dla odbiorców energii, kluczowe jest to, jaki będzie obowiązek OZE na okres po 2022 roku i co się wtedy stanie z cenami zielonych certyfikatów.