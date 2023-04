Unia Europejska wprowadza nowy zakaz dla energetyki

Parlament Europejski zdecydował o eliminacji gazu cieplarnianego SF6 ze wszystkich zastosowań w przemyśle energetycznym. Heksafluorek siarki jest nawet 23,5 tys. razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla.

SF6 jest jednym z najgroźniejszych gazów cieplarnianych, zakaz jego stosowania nie dotyczył dotąd energetyki.

Parlament Europejski zakazał stosowania SF6 od 2026 roku.

To ważny krok w kierunku osiągania celów klimatycznych i zerowej emisji - wskazują eksperci.

Heksafluorek, czy też sześciofluorek siarki, czyli SF6 to gaz syntetyczny, stosowany m.in. jako izolator. W atmosferze może pozostać nawet przez 3200 lat, a jego potencjał cieplarniany jest wielokrotnie większy niż w przypadku dwutlenku węgla.

Stosowanie tego gazu zostało zakazane przez Unię Europejską dziewięć lat temu, ale zakaz nie dotyczył infrastruktury energetycznej. Sprzęt wykorzystujący gaz, jak np. rozdzielnice, jest powszechnie stosowany w europejskim przemyśle energetycznym.

Nowe rozdzielnice są używane w sieci przez 40 do 50 lat

W każdej rozdzielnicy zużywa się w czasie jej eksploatacji nawet 2,5 kg gazu SF6.

- Unia Europejska przeznacza spore środki na inwestycje w modernizację i rozbudowywanie sieci elektrycznej oraz odnawialne źródła energii, aby poprawiać bezpieczeństwo energetyczne, a także dążyć do zerowej emisji. Przepisy i regulacje wskazują też państwom członkowskim konieczność modernizowania sieci oraz rozwijania OZE. Jednak wraz z tymi działaniami rośnie zapotrzebowanie na taką aparaturę jak rozdzielnice, co w wielu przypadkach prowadziło do zwiększania emisji najsilniejszego znanego gazu cieplarnianego - wskazuje Mariusz Hudyga z zajmującej się inteligentnym zarządzaniem energią firmy Eaton.

Jak mówi Hudyga, tego problemu można było uniknąć już lata temu, gdyż na rynku od dawna dostępne są alternatywne wobec SF6 rozwiązania, wykorzystujące m.in. technologię próżniową

Dlatego Parlament Europejski przegłosował nowelizację rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, co ma wyeliminować szkodliwy gaz SF6 z nowo instalowanych rozdzielnic w branży energetycznej.

Na dostosowanie się do wymogów unijnych firmy energetyczne nie mają wiele czasu

W rezultacie, od 1 stycznia 2026 r. zakazane będzie stosowanie SF6 we wszystkich rozdzielnicach średniego napięcia, potem zaplanowano dwuletni okres przejściowy, w którym nadal będzie można sprzedawać produkty wprowadzone na rynek do 1 stycznia 2026 r.

- Emisja gazu SF6 jest na rekordowo wysokim poziomie, dlatego zmiany konieczne były już teraz - podkreśla Mariusz Hudyga.

- Dla użytkowników rozdzielnic elektrycznych, szczególnie spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, oznacza to przejście na rozwiązania ekologiczne, z którymi mogły do tej pory nie mieć styczności. Technologie te zwiększają jednak bezpieczeństwo obsługujących je specjalistów i znacząco zmniejszają koszty eksploatacji oraz utylizacji rozdzielnic. Bilans zmiany będzie więc dla nich zdecydowanie korzystny - dodaje.