Unia idzie ku energetycznej katastrofie, będzie na łasce Rosji

Zdaniem ekspertów Saxo Banku Unia Europejska zmierzała w stronę kryzysu energetycznego już od wielu lat, promując odnawialne źródła energii przy jednoczesnym ograniczaniu energii atomowej. - To dwa grzechy pierworodne unijnej polityki w zakresie zielonej transformacji, przez które konsumenci płacą wysokie rachunki za energię. Zamiast odchodzić od paliw kopalnych Europa w coraz większym stopniu uzależnia się od importu gazu ziemnego oraz utrzymywania elektrowni węglowych i nie dokonała większych postępów w zakresie dekarbonizacji – oceniają analitycy banku.

Jest jeszcze nadzieja?

Wpływ na inflacje

Aby zrównoważyć niedobór spowodowany zamknięciem tych elektrowni, rząd przewiduje otwarcie nowych elektrowni gazowych (nawet jeżeli ich pełne uruchomienie potrwa wiele lat) oraz wzrost importu energii elektrycznej. - Wszystko to spowoduje gwałtowny wzrost emisji gazów cieplarnianych i ryzyko niedoborów. To kompletny nonsens – nie kryje rozczarowania specjalista.Mimo iż sytuacja jest krytyczna, jeszcze nie wszystko stracone. Podczas przerwy świątecznej Komisja Europejska opublikowała proponowaną taksonomię - system klasyfikacji, ustanawiający wykaz obszarów działalności gospodarczej zrównoważonych pod względem środowiskowym. Zarówno gaz ziemny, jak i energia atomowa zostały zaklasyfikowane jako ekologiczne źródła energii – z zachowaniem pewnych warunków.- Uwzględnienie energii atomowej jest oczywiście rozsądną decyzją. Obecnie Parlament Europejski i Rada będą miały cztery miesiące na dokładną analizę i przedłożenie ewentualnych zastrzeżeń. Kraje niechętne energetyce jądrowej (Austria, Niemcy i Holandia) protestowały przeciwko uwzględnieniu atomu, nie mają jednak większości kwalifikowanej, umożliwiającej im odrzucenie tego projektu w Radzie; większość taka wymaga co najmniej 20 państw członkowskich reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE – mówi Dembik.Sprzeciw ze strony Parlamentu może być bardziej prawdopodobny, ponieważ wymaga zaledwie zwykłej większości głosów. - Rezultat powinniśmy poznać do lipca; miejmy nadzieję, że energia atomowa pozostanie uwzględniona w taksonomii – dodaje analityk.Komponent energetyczny (9,5 proc. zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych HICP) był jednym z głównych czynników wzrostu inflacji w 2021 r. Po części wytłumaczeniem jest błędna polityka zielonej transformacji w UE, niski poziom rezerw produkcyjnych oraz brak inwestycji w infrastrukturę dotyczącą energii ze źródeł kopalnych.W ostatnich tygodniach ceny energii (w szczególności gazu ziemnego) poszły w dół. Jednak styczniowe demonstracje w Kazachstanie, będącym eksporterem gazu netto (15 mld m3 w 2020 r.), wciąż mogą wpłynąć na lokalną produkcję i ponownie wywindować europejskie ceny gazu w perspektywie krótkoterminowej.- Przewidujemy, że komponent energetyczny straci na znaczeniu od marca/kwietnia wraz z poprawą warunków pogodowych. To powiedziawszy, uważamy, że inflacja w strefie euro pozostanie średnio na niekomfortowo wysokim poziomie w bieżącym roku. Naszym zdaniem ryzyko kolejnego zimowego kryzysu energetycznego jest wysokie – ocenia Saxo.To nie jedyny problem. UE jest już pod względem strukturalnym zależna od dostaw energii z Rosji. Obecnie np. importuje niemal 40 proc. gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej, a sytuacja ta jeszcze się pogorszy. Kiedy pod koniec tej dekady Norwegia – drugi co do wielkości największy dostawca gazu do UE – osiągnie szczytowy poziom wydobycia, zależność ta stanie się jeszcze większa.Sytuacja, w której Algieria – trzeci co do wielkości dostawca gazu do UE – byłaby w stanie istotnie zwiększyć swoją produkcję, w nadchodzących latach jest mało prawdopodobna. W efekcie UE pozostanie na łasce Federacji Rosyjskiej. Europa pozostanie karłem politycznym na arenie międzynarodowej, a jej wpływy, poza granicami Wspólnoty, będą niewielkie (np. na Ukrainie czy Białorusi).