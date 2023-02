Unia mówi tak dla wodoru z atomu

Komisja Europejska opublikowała zestaw zasad, które mogą pozwolić na uznanie wodoru wytwarzanego przy pomocy niektórych instalacji atomowych, jako zgodnych z celami unijnej polityki energetycznej, opartej na źródłach odnawialnych.

To z pewnością dobra wiadomość dla Francji, której system energetyczny opiera się na elektrowniach atomowych. Bezemisyjna produkcja wodoru ma być jednym z najważniejszych komponentów unijnej transformacji energetycznej. Dzięki niemu Wspólnota chce zdekarbonizować przemysł ciężki.

Unia Europejska zamierza w swojej polityce skłonić inwestorów do tego, by zamiast z paliw kopalnych wytwarzali wodór z energii odnawialnej. W ostatnich miesiącach trwały jednak wewnątrz Unii ożywione dyskusje na temat tego, co zostanie uznane za wodór odnawialny. Podczas gdy Francja chciała, by wodór produkowany z atomu był uznany za zielony, z takim podejściem nie zgadzały się Niemcy.

Teraz po miesiącach niejasności Bruksela postanowiła włączyć 3 rodzaje wodoru jako spełniające kryteria mające doprowadzić UE do transformacji. Będzie do nich należeć wodór produkowany z instalacji bezpośrednio podłączonych do źródeł odnawialnych, a także paliwo produkowane poprzez pobór energii z sieci, o ile miejsce, gdzie się ona znajduje, było średnio w 90 procentach zaopatrywane w OZE w roku ubiegłym.

Trzecim rodzajem wodoru uznanym za odnawialny będzie mógł być wodór produkowany dzięki energii z sieci, w której znajduje się energia, jakiej wytworzenie nie wiązało się z wysokimi emisjami CO2, co oznacza, że włączają się w to również źródła oparte na atomie, o ile wytwórca wodoru ma zawartą umowę PPA z firmą dostarczającą zieloną energię w swoim regionie.

Producenci, którzy będą wytwarzać wodór przy wykorzystaniu atomu, będą mogli mieć zawartą umowę na kupno zielonej energii albo mieć własne instalacje OZE. Teraz kraje UE mają dwa miesiące na to, by zgłosić ewentualne obiekcje wobec nowych zasad. Jeśli takie nie zostaną zgłoszone, wejdą one w życie.