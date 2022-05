Unia musi zmienić handel emisjami. Tak dalej być nie może

Trwają prace nad reformą unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zdaniem kierownika KOBiZE Pawła Mzyka w ETS konieczny jest wentyl bezpieczeństwa, który pozwoliłby przeciwdziałać niekontrolowanym wzrostom cen uprawnień do emisji.

Proponowane przez unijne komisje ENVI i ITRE zmiany idą w kierunku ograniczenia liczby uprawnień do emisji na rynku, co będzie powodowało wysokie ceny tych uprawnień. Szczególnie odczuwalny pod tym względem jest mechanizm MSR, który ma być jeszcze bardziej zaostrzony.

- Dlatego w systemie ETS konieczne jest coś w postaci wentyla bezpieczeństwa, który byłby przeciwwagą dla mechanizmu MSR - mówi Paweł Mzyk, kierownik KOBiZE, w 25. odcinku podcastu WNP.PL "Energetyczna środa z Tauronem prezentowanym na kanale 20. piętro.

Jak podkreśla nasz gość, chodzi przede wszystkim o to, żeby przeciwdziałać niekontrolowanym wzrostom cen uprawnień do emisji.

Naszym gościem jest Paweł Mzyk, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBiZE. Rozmawiamy o reformie systemu handlu emisjami dwutlenkiem węgla CO2, EU ETS.

Komisja Europejska w pakiecie Fit for 55 zaproponowała rewizję dyrektyw EU ETS w celu realizacji podwyższonego z 40 proc. do 55 proc. celu redukcji emisji CO2. W analizach pokazała, że realizacja tego celu do 2030 roku spowoduje wzrost cen uprawnień do emisji CO2 nawet do powyżej 80 euro. Tymczasem uprawnienia osiągnęły taką cenę już w grudniu 2021.

- W ostatnim czasie ceny uprawnień do emisji sięgnęły poziomu blisko 100 euro. Co prawda teraz mamy trochę niższe ceny, ale dzisiaj już niemal wszystkie instytucje analityczne prognozują, że ceny uprawnień do emisji w 2030 roku przekroczą, i to znacznie, 100 euro. Niektóre prognozują, że będzie to nawet bliżej 200 euro - mówi nam Paweł Mzyk, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBiZE.

- Czego Komisja nie wzięła pod uwagę? W mojej opinii m.in. zmiany strategii zakupowej uczestników rynku. W tej chwili zdecydowanie więcej jest kupujących uprawnienia, a to z prostego powodu: zapowiadane zmiany, przede wszystkim Fit for 55, powodują że w przyszłości liczba uprawnień oferowanych na rynku zostanie drastycznie obniżona - mówi Paweł Mzyk.

Gość naszego podcastu wskazuje m.in. na wynikające z pakietu Fit for 55 zwiększenie celu redukcji emisji w ETS z 43 proc. do 61 proc., co zwiększy limit emisji, na zaostrzenie działania rezerwy MSR (więcej uprawnień będzie zdejmowanych z rynku, czyli mniejsza będzie podaż).

- Druga rzecz to bezprecedensowe ceny gazu. Pomiędzy początkiem 2020 roku a marcem 2022 roku ceny gazu wzrosły ośmiokrotnie, czyli bardziej opłacało się używać węgla niż gazu jako paliwa mimo, że jest ono dwukrotnie bardziej emisyjne. W związku z tym brano pod uwagę konieczność zakupu dodatkowych uprawnień – mówi Paweł Mzyk.

- I jest jeszcze wzrost aktywności instytucji finansowych. Jednak te instytucje w obliczu perspektywy ograniczania podaży na rynku traktują uprawnienia jako świetną okazję inwestycyjną (…) czyli mając w perspektywie ograniczenie podaży uprawnień przewidują wzrost ich cen i traktują to jako świetną inwestycję na przyszłość - wyjaśnia Paweł Mzyk.

Potrzebna przeciwwaga dla mechanizmu MSR

Paweł Mzyk komentuje też m.in. głosowania w komisjach Parlamentu Europejskiego - Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) ws. rewizji EU ETS.

- Wiadomo, że komisja środowiska (ENVI- red.) jest bardziej restrykcyjna, idzie dalej. Na przykład proponuje zwiększenie celu redukcyjnego w ramach ETS do 67 proc. Jej propozycją jest również obniżenie górnego limitu w przypadku działania rezerwy MSR. Oznacza to, że więcej uprawnień będzie ściąganych z rynku – mówi Paweł Mzyk.

- Obydwie te komisje są za tym, żeby wykluczyć z obrotu uprawnieniami do emisji instytucje finansowe, żeby uprawnienia mogły kupować tylko podmioty, które są objęte systemem, ewentualnie instytucje, które działają na rzecz tych podmiotów, bo wiadomo że kupowanie na aukcji nie jest sprawą prostą i nie każdy podmiot jest w stanie robić to samodzielnie - dodaje.

Paweł Mzyk ocenia, że planowane zmiany w ETS proponowane przez ENVI, a nawet ITRE jednak idą w kierunku ograniczenia liczby uprawnień na rynku, co będzie powodowało wysokie ceny tych uprawnień.

- Szczególnie odczuwalny pod tym względem jest mechanizm MSR , który ma być jeszcze bardziej zaostrzony. W wyniku tego zaostrzenia jeszcze więcej uprawnień będzie trafiać do rezerwy, co się dzieje kosztem uprawnień dostępnych na aukcjach, czyli dostępnych na rynku – mów Paweł Mzyk.

Dlatego zdaniem Pawła Mzyka w ETS konieczny jest wentyl bezpieczeństwa, który byłby przeciwwagą dla mechanizmu MSR.

Paweł Mzyk komentuje też kilka innych spraw związanych z ETS, a w tym pomysł ewentualnego utworzenia korytarza cenowego uprawnień do emisji i spodziewany wpływ na rynek CO2 zaproponowanej przez KE sprzedaży uprawnień do emisji w celu zasilenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF).