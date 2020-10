Unia na progu dalszych wzrostów cen CO2

EU ETS nie jest odosobnionym przykładem systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. W latach 2018 i 2019 obserwowaliśmy wzrost wprowadzania systemów handlu uprawnieniami do emisji CO2 i podatków od emisji CO2. O rozwoju tych rozwiązań świadczy również wzrost (o 34 proc.) obrotów na światowych rynkach emisji dwutlenku węgla w 2019 r. w stosunku do 2018 r. - wskazuje Paweł Mzyk, kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Datą graniczną na decyzję o wysokości celu redukcji emisji na 2030 rok powinien być koniec 2020 roku - przypomina Paweł Mzyk.

Przyjęcie wyższego celu redukcyjnego niż obecnie obowiązujący w UE (40-proc. do 2030 roku) będzie skutkowało znaczącym wzrostem cen uprawnień do emisji w systemie EU ETS - stwierdza Paweł Mzyk.

Globalna liczba inicjatyw wprowadzania systemów handlu uprawnieniami do emisji CO2 będzie wzrastać w miarę przedstawiania przez sygnatariuszy Porozumienia paryskiego nowych NDC (Nationally Determined Contribution - przyp. red.) - mówi Paweł Mzyk.