Unijna redukcja zużycia prądu to ryzyko. Usługi oszczędzania nie zyskują na popularności

Z Grzegorzem Wałdochem, dyrektorem biura DSR w Enspirionie, rozmawiamy o tym, co dla polskiego przemysłu będzie oznaczał unijny cel redukcji o 5 proc. zużycia prądu w godzinach szczytu i czy ostatni stan zagrożenia w naszej energetyce wpłynął na wzrost popularności usługi DSR.

Rada UE uzgodniła dobrowolny ogólny cel redukcji zużycia energii elektrycznej brutto na 10 proc. oraz obowiązkowy cel redukcji na 5 proc. zużycia prądu w godzinach szczytu.

Kraje członkowskie określą 10 proc. zużycia w godzinach szczytu między 1 grudnia 2022 r. a 31 marca 2023 r., podczas których zmniejszą popyt.

Co ważne – rządy krajów UE w tym okresie będą miały swobodę wyboru odpowiednich środków w celu zmniejszenia zużycia dla obu celów.

Jak do tego racjonalnie podejść i z jakim ryzykiem muszą się liczyć firmy przemysłowe w Polsce?

- Biorąc pod uwagę tych, którzy świadczą naszą usługę redukcji zapotrzebowania na moc, mogę powiedzieć, że to zależy od skali przedsiębiorstwa. Dla tych najbardziej energochłonnych w Polsce redukcja o te 5 proc. może być faktycznie wyzwaniem, ponieważ w naszej usłudze oni utylizują maksymalnie ok. 1 proc. zużycia energii. Natomiast dla małych i średnich firm myślę, że to już będzie dużo mniejszy problem - wyjaśnia Grzegorz Wałdoch, dyrektor biura DSR w przedsiębiorstwie Enspirion.

Demand Side Response (DSR) oznacza czasową redukcję poboru mocy przez odbiorców energii, aby wspierać stabilne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Programy DSR pozwalają na uzyskanie dodatkowych przychodów przedsiębiorstwom, które mogą zmniejszyć pobór mocy w odpowiedzi na wezwanie operatora systemu elektroenergetycznego do redukcji przy krytycznych deficytach mocy. Takie wezwania występują bardzo rzadko i praktycznie nie wpływają na działalność operacyjną przedsiębiorstw.

- Takie wydarzenia, jak okresy zagrożenia, tylko potwierdzają ich wydolność. Z punktu widzenia przedsiębiorstw energochłonnych najlepiej, gdyby w jak najmniejszym stopniu wydarzały się realne okresy zagrożenia. Z drugiej strony myślę, że w najbliższym czasie nie ma realnych obaw, że nasz system nie będzie się bilansował w takim stopniu, jak to było w latach poprzednich. Te incydenty mogą wracać, ale one nie będą tak istotne i tak częste, jak wieszczą niektórzy - dodaje Wałdoch.

Czy ostatni okres zagrożenia ogłoszony przez PSE na 23 września wpłynął na wzrost popularności DSR wśród przedsiębiorców?

- Paradoksalnie: i tak, i nie. Reakcje są dwie. Z jednej strony wzrost cen energii powoduje, że szuka się każdego sposobu na to, żeby wybrnąć i spróbować poszukać refundacji tych kosztów. (...) Dla niektórych okres zagrożenia to jednak argument, żeby wstrzymać się, a czasem wręcz zaniechać decyzji. W moim przekonaniu te firmy nie są jeszcze gotowe do tego, żeby świadczyć tę usługę. Tego typu incydenty powodują, że oni jeszcze bardziej się usztywniają – odpowiada dyrektor biura DSR w Enspirion.

Jak dodaje Wałdoch, na podniesienie wynagrodzenia za gotowość do redukcji nie ma jednak szans.

- Tu scenariusz jest prosty – operator systemu przesyłowego w ramach aukcji na rynku mocy wyznacza cenę i tu żadnych zmian nie będzie. Natomiast to, co można zrobić, to sprawić, by ci energochłonni uczestniczyli dodatkowo w innych usługach, które jeszcze nie są komercjalizowane - mówi.