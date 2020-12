Unijny cel ograniczania emisji do 2020 r. osiągnięty z górką

W 2019 roku w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej emisje gazów cieplarnianych (GHG) zmniejszyły się o 3,7 proc. w porównaniu z 2018 r., podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. W porównaniu z poziomem z 1990 r. emisje ograniczono w UE o 24 proc., przy założeniu ramowej konwencji ONZ jej spadku do 2020 r. o 20 proc. Dowodzi to skuteczności unijnej polityki proklimatycznej oraz tego, że można oddzielić wzrost gospodarczy od emisji GHG. Gorzej jest z realizacją planów ograniczania tzw. emisji współdzielonych (ESD).

Krytykowany, ale skuteczny

Wspólnym wysiłkiem

Zielone finanse

W 2019 r. emisje objęte krytykowanym od lat - nie tylko przez przemysł - systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) odnotowały największy spadek, ponieważ zmniejszyły się o 9,1 proc. w porównaniu z 2018 r., czyli o około 152 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla.Spadek ten to głównie "zasługa" sektora energetycznego, w którym emisje zredukowano o blisko 15 proc. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki odchodzeniu od wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego i przejściu na odnawialne źródła energii oraz generację gazową. Emisje z przemysłu zmniejszyły się o blisko 2 proc.Zweryfikowane emisje z lotnictwa, które obecnie obejmują jedynie loty w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nadal rosły w 2019 r. w porównaniach rdr, choć umiarkowanie – o 1 proc., czyli o około 0,7 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla.Emisje, które nie są objęte EU ETS (z sektorów przemysłu nieobjętych ETS, z transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami), nie uległy w 2019 r. znaczącej zmianie w porównaniu z poziomami z 2018 r.Jednak w decyzji w sprawie „wspólnego wysiłku redukcyjnego” (ESD) określono dla tych sektorów krajowe cele emisji do 2020 r., wyrażone jako zmiany procentowe w stosunku do poziomów z 2005 r. Na tej podstawie państwa członkowskie muszą przestrzegać rocznych limitów emisji. Podobne rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego wyznaczono do 2030 r.W omawianym raporcie KE stwierdza, że gdyby obecnie wdrożone polityki krajowe zostały zagregowane, UE-27 zmniejszyłaby do 2030 r. emisje współdzielone o 19 proc. w porównaniu z 2005 r. Jest to znacznie poniżej ogólnego celu redukcji emisji, jakim jest redukcja o 30 proc.W dołączonym w raporcie wykresie wskazuje się na odległości między istniejącymi celami poszczególnych członków UE a ich własnymi prognozami, opartymi na „wydzielonych środkach". Dla Polski luka między celami na 2030 r. i przewidywanymi emisjami uwzględniającymi przyjęte środki wynosi -18 proc., w porównaniu do emisji bazowego roku 2005 (ujemne wartości wskazują, że cele nie zostaną osiągnięte). Dla porównania, dla Niemiec luka ta wynosi -14 proc., dla Francji -14 proc., dla Hiszpanii -5 proc., ale np. Portugalia w 23 proc. przewyższyła już zakładane cele, Grecja o 9 proc., Chorwacja o 6 proc., a Łotwa o 1 proc.W 2019 r., jak stwierdza się w raporcie, wzrosły wydatki UE na działania w dziedzinie klimatu, finansowanie zielonych technologii, wdrażanie nowych rozwiązań i współpracę międzynarodową, a w kontekście odbudowy Europy po pandemii COVID-19 będą dalej wzrastać.Coraz ważniejszym źródłem finansowania działań w dziedzinie ochrony klimatu są dochody z aukcji EU ETS. Całkowite dochody uzyskane przez państwa członkowskie, Zjednoczone Królestwo i państwa EOG z aukcji między rokiem 2012 (rozpoczęcie sprzedaży pozwoleń na emisje) a połową roku 2020 wyniosły ponad 57 mld euro, przy czym ponad połowę tej kwoty wygenerowano w latach 2018 i 2019.W 2019 r. łączne dochody ze sprzedaży pozwoleń na aukcji przekroczyły 14,1 mld euro. Około 77 proc. z tej kwoty zostanie wykorzystane na cele związane z klimatem i energią. To o 7 punktów procentowych więcej niż w 2018 r. (70 proc.).Ponadto coraz większa liczba wspieranych przez UE projektów w dziedzinie klimatu jest finansowana poprzez monetyzację uprawnień do emisji za pośrednictwem programu NER300, funduszu innowacyjnego i fundusu modernizacyjnego.