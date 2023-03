Unijny cel OZE na 2030 r. będzie znacznie wyższy. Negocjacje zakończone

Zostało osiągnięte wstępne porozumienie ws. rewizji dyrektywy o energii odnawialnej. Udział energii z OZE w finalnym zużyciu energii w UE ma w 2030 r. wynosić 42,5 proc. z dodatkowym uzupełnieniem, które pozwoliłoby osiągnąć 45 proc. wobec obowiązujących 32 proc.





Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy o energii odnawialnej (RED).

Unijny cel OZE na 2030 rok wzrośnie zasadniczo

Udział energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii w UE (tzw. cel OZE) w 2030 roku ma wynieść 42,5 proc. z dodatkowym orientacyjnym uzupełnieniem o 2,5 proc., które pozwoliłoby osiągnąć 45 proc.

To porozumienie będzie teraz musiało zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Jeśli stanie się prawem, a wszystko na to wskazuje, to unijny cel OZE na 2030 rok znacznie wzrośnie, bo teraz wynosi 32 proc.

- Nowy wiążący cel udziału OZE w zużyciu energii końcowej dla całej Unii Europejskiej wynosi 42,5 proc. Do tej pory było to 32 proc. Jednocześnie negocjatorzy zgodzili się, że wartość ta jest minimalnym poziomem ambicji, a państwa europejskie powinny dążyć do jeszcze szybszej transformacji i osiągnięcia łącznie 45 udziału OZE w 2030 r. – zgodnie z zapisami planu REPowerEU – komentuje Aleksander Śniegocki, prezes z Instytutu Reform, cytowany w komunikacie.

Instytucje unijne spotkały się w połowie drogi

Instytut Reform wskazuje, że wynegocjowane 42,5 proc. oznacza, że instytucje unijne spotkały się w połowie drogi, między wyjściowym i podwyższonym poziomem ambicji OZE.

Minimalny poziom oczekiwań wyznaczał pakiet Fit for 55, który zakładał 40 proc. cel OZE, natomiast w planie REPowerEU zawarta była propozycja 45 proc. celu OZE na 2030 rok.

- Kluczowe jest to, że mamy ostatecznie określony punkt odniesienia dla przygotowania własnych dokumentów strategicznych, w szczególności Polityki Energetycznej Polski 2040 i Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Pamiętajmy, że KPEiK będzie oceniany przez Komisję w oparciu o nowe cele dla OZE - mówi Aleksander Śniegocki.

Jego zdaniem Polska, aby „uniknąć dalszego wzrostu dystansu do reszty Europy” powinna ustalić znacznie ambitniejsze cele niż poprzednie. Według Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (przed aktualizacją) udział OZE w końcowym zużyciu energii miał wynieść w 2030 roku 23 proc.