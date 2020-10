Unijny podatek węglowy. Nie ma już odwrotu

28 października zakończyły się unijne konsultacje ws. CBAM - granicznego podatku węglowego (Carbon Border Adjustment Mechanism). Komisja Europejska jest zdeterminowana, by wprowadzić go w ciągu najbliższych lat, zwłaszcza że wpływy z niego mają zasilić fundusz odbudowy unijnej gospodarki mocno dotkniętej pandemią COVID-19.

Nie będzie łatwo

USA: dlaczego mamy być karani?

Chiny: obawy i nadzieje

Obojętnie jednak, jaką formę przyjmie graniczny podatek węglowy, będzie musiał zyskać akceptację Światowej Organizacji Handlu (WTO), co może nie być łatwe. Zaniepokojenie unijnymi planami wyraziła już Rosja.- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni próbami wykorzystywania walki ze zmianami klimatu do tworzenia nowych barier handlowych - mówił w lipcu rosyjski minister ds. rozwoju ekonomicznego Maksym Reszetnikow. Rosja jest czwartym państwem świata pod względem emisji gazów cieplarnianych.Zobacz też: Światowe emisje CO2 nadal rosną. UE odcięła się od globalnego trendu Rosja zdaje sobie sprawę z powagi problemu. Jak podaje climatechangenews.com, już w lutym 2020 roku Kreml zalecił rosyjskim firmom dostosowanie linii produkcyjnych do nowych unijnych regulacji, które mają być zaprezentowane w 2021 roku, a wejść w życie dwa lata później.Dostosowanie CBAM do przepisów WTO jest niezwykle istotne dla Unii. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poleciła komisarzom stworzenie przepisów w taki sposób, by nie naruszały postanowień WTO.Zaniepokojenie unijnymi planami wyraziły też inne kraje, jak Chiny (1. miejsce na świecie pod względem emisji CO2) czy Stany Zjednoczone (2. miejsce).Amerykańska administracja zauważa, że kraj tej obniża szkodliwe emisje, nie stosując opłat za CO2.- Jesteśmy światowym liderem w redukcji emisji CO2 i nie uważamy, żeby węglowy podatek był niezbędny. Choć Unia Europejska istotnie może potrzebować takiej opłaty, dlaczego Stany Zjednoczone mają być karane za sam fakt niewprowadzenia u siebie podatku węglowego? - powiedział serwisowi Clean Energy Wire Shawn Bennett z amerykańskiego Departamentu Energii.Zobacz też: Nie wszystkie europejskie przemysły do 2050 roku pozbędą się paliw kopalnych Emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii elektrycznej zmalała w USA między 2000 a 2019 rokiem o jedną gigatonę - to największa wartość na świecie, jak wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Jednak w ujęciu procentowym nie był to już najlepszy wynik - większą redukcją mogły pochwalić się np. Dania czy Wielka Brytania.- Graniczny podatek węglowy z pewnością jest kontrowersyjną sprawą, jednak podejście firm i ich udziałowców bardzo zmieniło się w ciągu ostatnich lat. Niemal wszystkie kraje świata wdrożyły jakąś formę polityki klimatycznej, co powinno ułatwić zrozumienie unijnego systemu i przystosowanie się do niego o wiele łatwiejszym - uważa z kolei Mike Melhing, zajmujący się energetyką i ochroną środowiska na amerykańskim Massachusetts Institute of Technology.Inną kwestią jest, czy Stany Zjednoczone wprowadzą własny podatek węglowy. W przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa jest to mało prawdopodobne, natomiast gdyby zwyciężył Joe Biden... też nie ma pewności. Choć sztab Bidena jeszcze w 2019 roku popierał wprowadzenie opłat za emisję CO2, to w tym roku Demokraci zmienili podejście. Priorytetem jest bowiem odbudowa gospodarki po koronakryzysie.Zobacz też: Gigant przemysłowy w ciągu dekady chce być "zielony" - Nie wydaje mi się, że ten temat zostanie podniesiony. To słuszna inicjatywa w każdych warunkach z wyjątkiem recesji lub wychodzenia z recesji - powiedziała serwisowi axios.com osoba z otoczenia Bidena.Cytowany przez chinadialogue.net Dmitri Boer, szef The EU-China Environment Project - organizacji mającej na celu wspieranie chińsko-europejskiego dialogu klimatycznego - uważa, że negocjacje z Chinami nie będą łatwe i mogą albo skłonić Chiny do przyspieszenia trwających już prac nad własnym systemem handlu emisjami CO2 albo wywołać wojnę handlową.Lijian Zhao z chińskiego oddziału Carbon Trust, organizacji wspierającej firmy w transformacji energetycznej zwraca z kolej uwagę na fakt, że wiele chińskich firm postrzega perspektywę wprowadzenia CBAM jako barierę handlową i dodatkowy koszt dla eksporterów, są jednak firmy, zwłaszcza te dysponujące zaawansowaną technologią, które widzą tu dla siebie okazję.Zhao wierzy, że unijny graniczny podatek węglowy będzie miał ogromny wpływ na relacje UE-Chiny, jeśli chiński rząd odbierze go jako złamanie zasad wolnego handlu, jednak można tego uniknąć dzięki współpracy nad jego mechanizmami.22 września podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku chiński prezydent XI Jinping zadeklarował, że kraj ten, największy światowy emitent gazów cieplarnianych, planuje osiągnąć szczyt emisji w 2030 roku, a do 2060 roku chce stać się neutralny klimatycznie . Zostało to powszechnie odebrane jako sukces unijnej dyplomacji klimatycznej, w której niemałą rolę odegrała perspektywa granicznego podatku węglowego.