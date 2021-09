Unimot będzie sprowadzał panele fotowoltaiczne ze Stanów Zjednoczonych

Grupa Unimot nawiązała współpracę z Getka Group i First Solar, której celem jest dostawa na polski rynek zaawansowanych, amerykańskich cienkowarstwowych paneli fotowoltaicznych. - Dzięki współpracy uzupełnimy naszą lokalną produkcję o panele pochodzące z USA - powiedział Adam Sikorski, prezes Unimotu.

- Polska gospodarka stoi przed dużymi wyzwaniami związanymi z niezbędną transformacją energetyczną, której podstawowym celem jest obniżenie poziomu emisji. W lipcu 2021 r. uruchomiliśmy własną linię produkcyjną paneli fotowoltaicznych w fabryce w Sędziszowie Małopolskim, które będą dostępne w ofercie należącej do nas marki AVIA Solar, a dzięki nawiązanej współpracy z First Solar, za pośrednictwem spółki Getka, uzupełnimy naszą lokalną produkcję o panele pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. Cieszymy się, że współpraca w obszarze energetyki pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi rozwija się nie tylko w obszarze gazu i technologii atomowej, ale także w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku energii ze słońca. Z kolei wsparcie finansowe, którego udzieli EXIM, pozwoli nam zaoferować bardzo korzystne warunki handlowe dla naszych klientów – powiedział Adam Sikorski, prezes Unimotu, dziękując za wsparcie przy negocjacjach amerykańskiemu departamentowi energii oraz ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.Czytaj także: Grupa Unimot uruchomiła linię produkcyjną modułów PV First Solar jeden z dziesięciu największych producentów paneli fotowoltaicznych na świecie i jedyna firma produkująca panele PV, której siedziba mieści się w USA. W swojej technologii nie używa półprzewodnika z krzemu krystalicznego (c-Si).- Polska dołączyła właśnie do powiększającej się listy krajów na całym świecie, które wykorzystują nieemisyjną technologię paneli słonecznych First Solar - powiedział Matthew Merfert, starszy dyrektor ds. rozwoju biznesu First Solar w Europie. - Cieszymy się, że możemy wspierać działania Getki i Unimot na rzecz dekarbonizacji w Polsce, z wykorzystaniem nowoczesnych paneli słonecznych wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych.