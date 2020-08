Unimot rozpocznie produkcję paneli słonecznych

W okresie do dziewięciu miesięcy Unimot planuje uruchomić w Sędziszowie Małopolskim własną linię produkującą panele fotowoltaiczne, które będą oferowane klientom pod marką Avia Solar.

Moc planowanej linii produkcyjnej w początkowym okresie przewidywana jest na około 15 MW i będzie następnie zwiększana do docelowych 150 MW.

Dostawcą linii produkującej panele fotowoltaiczne będzie firma niemiecka, która zajmie się także jej uruchomieniem na terenie zakładu w Sędziszowie Małopolskim.

Linia produkcyjna stanie na terenie PZL Sędziszów. Wartość pierwszego etapu inwestycji to ok. 500 tys. euro.

Oferta na instalację paneli jest kompleksowa i obejmuje doradztwo energetyczne, ofertę montażu instalacji fotowoltaicznych połączoną z usługami magazynowania energii i dostawami prądu z sieci.



Kolejnym krokiem w rozwoju tego segmentu w grupie Unimot jest planowany start z własną produkcja paneli fotowoltaicznych.



- W przeciągu 9 miesięcy planujemy uruchomienie produkcji własnych paneli fotowoltaicznych, które będą sprzedawane pod marką Avia Solar. Dedykowana do tego zadania linia produkcyjna, którą sfinansuje Unimot zostanie zlokalizowana w Sędziszowie Małopolskim w zakładzie produkcyjnym firmy PZL Sędziszów – mówi Adam Sikorski, prezes Unimot.



Rozpoczęcie produkcji własnych paneli ma być odpowiedzią na dynamiczny rozwój tego rynku w Polsce oraz sukces projektu Avia Solar, który został uruchomiony w maju 2020 roku.



- Posiadanie własnej linii produkcyjnej zwiększy bezpieczeństwo dostaw paneli dla spółki Unimot Energia i Gaz oraz pozwoli uzyskiwać dodatkowe marże w całym łańcuchu dostaw. Umiejscowienie produkcji na terenie już istniejącej fabryki w Sędziszowie Małopolskim pozwoli obniżyć CAPEX inwestycji, który na pierwszym etapie nie przekroczy 500 tys. euro - dodaje Adam Sikorski.



PZL Sędziszów to znana fabryka z województwa podkarpackiego, która posiada 80 lat doświadczenia w produkcji specjalistycznej dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Spółka prowadzi także centrum badawczo rozwojowe skoncentrowane aktualnie na odnawialnych źródłach energii, które rozwija także produkcję baterii litowo - jonowych oraz magazynów energii.



- Nowa linia produkcyjna paneli fotowoltaicznych w naszym zakładzie połączy technologicznie cały projekt OZE, który dynamicznie rozwijamy w PZL Sędziszów wraz ze wsparciem władz wojewódzkich i samorządowych na terenie podkarpacia – mówi Grzegorz Trafiał, członek zarządu PZL Sędziszów.



- Aktualnie jesteśmy właścicielem marki Battery Guru, pod którą produkujemy baterie Li – ion do pojazdów elektrycznych, rozwijamy także stacjonarne i mobilne magazyny mocy oraz nasze centrum badawczo-rozwojowe. Jestem przekonany, że współpraca z Unimot doskonale wpisuje się w nasze nowe kompetencje i pozwoli obu firmom rozwijać nowoczesne technologie z branży energetycznej – dodaje Grzegorz Trafiał.



