Unimot rozważa wprowadzenie w Polsce technologii SMR

Unimot podpisał z amerykańskimi firmami NuScale i Getka porozumienia o współpracy przy badaniu możliwości wdrożenia w Polsce technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

Małe reaktory modułowe firmy NuScale stanowią nieemisyjne, niezawodne oraz przystępne rozwiązania energetyczne, które mogą być wykorzystywane do modyfikacji elektrowni zasilanych węglem w całej Polsce - podkreślił prezes NuScale John Hopkins.

Rolą spółki będzie promowanie technologii SMR jako stabilnej alternatywy dla technologii węglowych, i pozyskiwanie partnerów biznesowych na polskim rynku - wyjaśnił prezes Unimotu Adam Sikorski

Docelowo chcemy również tworzyć platformę współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi i potencjalnymi polskimi dostawcami komponentów dla rozwijania tej technologii w Polsce - dodał Sikorski.

Jak poinformował Unimot, na mocy porozumienia strony będą badać możliwości wdrożenia nowych technologii jądrowych w Polsce, w tym możliwości zastosowania technologii SMR firmy NuScale, pod kątem modyfikacji istniejących elektrowni węglowych. Analizy będą obejmowały czynniki techniczne, ekonomiczne, prawne, regulacyjne, finansowe oraz organizacyjne.

Kolejny news od nas! Chcemy wspierać w Polsce technologię SMR amerykańskiej firmy @NuScale_Power 👊😊 właśnie podpisaliśmy porozumienie o współpracy. https://t.co/B9kAwl9CaD — UNIMOT S.A. (@unimot_sa) September 23, 2021

"Docelowo chcemy również tworzyć platformę współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi i potencjalnymi polskimi dostawcami komponentów dla rozwijania tej technologii w Polsce. Dzięki temu możemy w aktywny sposób wspierać transformację energetyczną Polski, jednocześnie dywersyfikując biznes naszej grupy" - dodał Sikorski.

"Ten projekt wpisuje się w nasze zaangażowanie w dekarbonizację i dywersyfikację polskiej infrastruktury energetycznej" - oświadczył z kolei prezes Getka Dariusz Cichocki.

Unimot to polska grupa kapitałowa działająca na rynkach hurtowym i detalicznym paliw, gazu i energii elektrycznej, także pochodzącej z OZE.

Getka to firma z siedzibą w Oklahomie działające w obszarze przesyłu i dostaw ropy naftowej, produktów rafineryjnych oraz energii z alternatywnych źródeł.

Reaktor NuScale to pierwszy SMR, którego konstrukcja dostała od amerykańskiego dozoru NRC Standard Design Approval (ogólną zgodę na zastosowanie technologii). Pojedynczy reaktor ma moc 77 MWe, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 metra. Na plac budowy reaktor ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu. Pierwszy NuScale ma powstać w Idaho Falls dla firmy Utah Associated Municipal Power Systems. Zespół ten ma liczyć sześć reaktorów. Pierwszy z nich ma zacząć działać w 2029 r., cały zespół - w 2030 r.

W czwartek porozumienie ws. budowy SMR podpisał z NuScale KGHM. W memorandum tym mowa o budowie na potrzeby KGHM kompleksu czterech reaktorów NuScale w perspektywie 2029 r.