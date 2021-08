Unimot stawia na fotowoltaikę dla firm

- Rynek mikroinstalacji w 2022 r. dotknie spowolnienie. Widoczne jest już nasycenie tego rynku, ale boom na fotowoltaikę nadal będzie trwał. Rozwijać się będzie rynek instalacji realizowanych dla średnich i większych firm, a także rynek dużych farm fotowoltaicznych. I na tych rynkach chcemy aktywnie działać - mówi WNP.PL Piotr Laskowski, prezes Unimot Energia i Gaz.

Czas na farmy

Zwrot z inwestycji - czas, start!

Efekt skali, potrzeba stabilności

Wszystkie stacje paliw pod słońcem

Kolejny segment rynku, którym zainteresowana jest Avia Solar, to farmy fotowoltaiczne.- Jesteśmy w procesie developmentu, czyli pozyskiwania pozwoleń na budowę farm o łącznej mocy ponad 150 MWp, moc poszczególnych projektów jest zróżnicowana i waha się od 1 MWp do 15 MWp. Te projekty są na różnym etapie zaawansowania, w przypadku niektórych jest już blisko uzyskania pozwolenia na budowę, niektóre są na początkowym lub średnim etapie zaawansowania. Wiele firm jest zainteresowanych kupnem tych projektów. Na pewno w tym rynku będziemy uczestniczyć - mówi Piotr Laskowski, zastrzegając, że otwarta jest kwestia, w jakiej roli: jedynie dewelopera, czy także wykonawcy i firmy eksploatującej instalację.Avia Solar rozważa sprzedaż pozwoleń, ale nie wyklucza budowy własnych farm. Trwają negocjacje z kilkoma potencjalnymi partnerami.- Rynek mikroinstalacji w 2022 r. trochę się zmniejszy, widoczne jest już jego nasycenie, ale boom na fotowoltaikę nadal będzie trwał. Rozwijać się będzie rynek instalacji realizowanych dla średnich i większych firm. W tym segmencie boomu jeszcze nie widać. Oczywiście rozwijać się będzie także rynek dużych farm fotowoltaicznych - prognozuje Piotr Laskowski.Polska jest obecnie (dane z 2020 r.) czwartym co do wielkości rynkiem fotowoltaiki w Unii Europejskiej - prawdopodobnie w 2021 r. uda się tę pozycję obronić. Prognozy Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) mówią, że w 2025 r. w Polsce moc fotowoltaiki może sięgnąć 15 GW.Kluczowym parametrem przy inwestycji w instalację fotowoltaiczną, niezależnie od jej mocy, jest okres zwrotu. Eksperci podkreślają, że zależy on od specyfiki odbiorcy. Są przypadki, w których instalacja fotowoltaiczna zwraca się nawet w 4 lata. W przypadku większości firm okres ten wynosi 6-8 lat. Czas zwrotu z inwestycji zależy od taryfy, z której korzysta odbiorca, wysokości płaconych rachunków oraz wielkości instalacji.- Instalacja fotowoltaiczna na pierwszy rzut oka może się wydawać kosztowna, ale jeżeli mówimy o około 4 latach zwrotu, to dla firmy jest to bardzo krótki okres. Zakłada się, że instalacja fotowoltaiczna może pracować przez 20-25 lat, zwraca się po 4-5 latach, a później są to już tylko oszczędności - przekonuje Piotr Laskowski.Zwraca uwagę, że rośnie liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce, budowanych zarówno przez klientów indywidualnych, jak i firmy, które nie korzystają z żadnych programów wsparcia i dotacji. A i tak instalacja fotowoltaiczna jest dla nich opłacalna.Grupa Unimot posiada prawie 3 tys. klientów, którzy są zainteresowani również fotowoltaiką i obniżeniem kosztów zakupu energii.- Z tymi klientami współpracujemy na co dzień, więc naturalnym jest, że możemy oferować im inne produkty. Przy okazji polecają nas nowym klientom, więc budujmy efekt synergii i tzw. cross selling. Jesteśmy firmą działającą od 25 lat na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych i gazu. Przez ten okres udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym podmiotem, do tego wchodzimy w skład indeksu sWIG80 - podkreśla Piotr Laskowski.Firmy potrzebują wiarygodnych partnerów – instalacja, która ma działać 20-25 lat musi być solidnie wykonana i dobrze serwisowana.- Za kilka lat duża część firm, które obecnie montują mikroinstalacje, może zniknąć z rynku. Teraz łatwo jest otworzyć firmę montującą mikroinstalacje przydomowe, ale niedługo ten popyt się skończy. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskuje właśnie wiarygodność i solidność firmy oraz przekonanie, że za kilka lat również będziemy mieć z nią kontakt, jeżeli z instalacją pojawią się jakieś problemy, będziemy potrzebowali usług doradczych czy też będziemy chcieli zakupić dodatkowe urządzenia. Za kilka lat, kiedy małe firmy zajmujące się jedynie montażem, znikną z rynku, my, jako Grupa Unimot, będziemy na nim obecni, ponieważ działamy w wielu jego segmentach i cały czas wchodzimy w nowe obszary - podkreśla Piotr Laskowski.Jednym z rynków, na których koncentruje się Avia Solar, są stacje benzynowe. Każda stacja paliw zużywa bardzo dużo energii elektrycznej, potrzebnej do klimatyzacji, oświetlenia, chłodziarek i dystrybutorów, więc oszczędzanie energii jest jednym z kluczowych czynników ich opłacalności.- Zainstalowaliśmy testowo fotowoltaikę na jednej własnej stacji Avia, w Gorzowie Wielkopolskim. Wyniki są bardzo dobre. W związku z tym, że rozwijamy sieć Avia, chcemy na pozostałych stacjach także instalować panele fotowoltaiczne. Część stacji Avia to stacje franczyzowe, chcemy więc franczyzobiorców przekonać do naszego produktu, pokazać im naszą stację testową, jak wygląda instalacja fotowoltaiczna i jakie przynosi korzyści - mówi Piotr Laskowski.Franczyzobiorcy nie muszą na początku dokonywać dużej inwestycji. System rat, kredyt lub leasing zmniejszają początkowy koszt inwestycji.W przypadku dużej stacji paliw, która ma duży sklep z usługami dodatkowymi, koszty energii mogą sięgnąć nawet 10 tys. zł miesięcznie. Dzięki fotowoltaice można je znacząco obniżyć.Na wszystkich nowych, własnych stacjach sieci Avia będą docelowo montowane instalacje fotowoltaiczne, o ile tylko pozwolą na to warunki techniczne.Jak wylicza Lakskowski, zwrot inwestycji w stację benzynową następuje po ok. 10 latach, a zwrot inwestycji w panele fotowoltaiczne już po ok. 4-8 latach, co oznacza, że fotowoltaika wyraźnie poprawia ekonomikę stacji benzynowej.