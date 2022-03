UOKiK sprawdzi informacje firm energetycznych ws. udziału CO2 2 cenie energii

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zażądał od firm energetycznych wyjaśnień w sprawie rozsyłanych do klientów wiadomości z informacją o udziale kosztu uprawnień do emisji CO2 w cenie energii. Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Taurona i PGE złożyła do UOKiK fundacja Frank Bold.

Kampania żarówkowa

– Prawdziwy problem z dezinformującymi wiadomościami do klientów polega na tym, że mają być one ponawiane przy okazji przesyłania klientom kolejnych rachunków. Wielokrotne powtórzenie kłamstwa ugruntuje je w świadomości klientów. Natomiast UOKiK może zobowiązać przedsiębiorstwa do sprostowania i przekazania klientom prawdziwej informacji. I takiego działania się spodziewany, bo urząd komentując treść przekazów z żarówką napisał, iż “wiele wskazuje, że są nieprawdziwe”. Równie mocne stwierdzenia rzadko padają ze strony organów na takim etapie postępowania – powiedział Bartosz Kwiatkowski.Duże emocje wzbudziła także podobna i słynna kampania "żarówkowa" prowadzona przez Towarzystwo Gospodarczej Polskie Elektrownie (TGPE). W kampanii tej przekonywano, że 60 proc. kosztów wytworzenia energii to koszt polityki klimatycznej Unii Europejskiej.- Kampania prowadzona przez TGPE odnosi się bezpośrednio do rosnących kosztów produkcji energii i wskazuje, że 60 proc. kosztów wytworzenia energii to koszt polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W żaden sposób kampania nie informuje, że 60 proc. kosztów wytworzenia energii wynikającej z kosztów uprawnień do emisji przekłada się na 60 proc. kwoty na rachunku dla odbiorców końcowych, który obok kosztów energii obejmuje także koszt dystrybucji energii oraz inne opłaty - komentowało TGPE. Rada Reklamy orzekła, że w kampanii "żarówkowej" doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy. Wniosek w tej sprawie złożyło WWF Polska.