Upadłości, a za progiem nowy boom - w fotowoltaice skończył się czas "miękkiej gry"

Gdy rynek polskich mikroinstalacji fotowoltaicznych wpadł w dołek, wielu było takich którzy "spadli z wysokiego konia", bo zaczęli zarabiać znacznie mniej lub w ogóle. Niektóre firmy upadły. Czym się to wszystko ostatecznie skończy? Branża właśnie porządkuje się na naszych oczach, trwa czas wzajemnych, często brutalnych rozliczeń.





Jeszcze do końca marca 2022 roku firmy zajmujące się montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych przeżywały eldorado. Zarobki w branży również należały do rekordowych. Dobry handlowiec mógł miesięcznie liczyć na 40 tysięcy złotych, a najlepsi - nawet na 80 tys. z zwartych umów na przydomowe instalacje PV.

– Zmiany przepisów spowodowały, że widzieliśmy bardzo dużo przyłączeń do końca marca, co siłą rzeczy odbiło się na wynikach sprzedażowych w kwietniu. Wielu klientów, którzy planowali wykonać montaż w drugiej połowie 2022 roku, zrobiło to do 1 kwietnia, żeby móc korzystać z korzystniejszego systemu upustowego – mówi WNP.PL Bogdan Szymański wiceperezes grupy doradczej sektora OZE Globenergia.

Ze względu na to, że prosumenci nie wiedzą właściwie do dziś, jak będą rozliczani na podstawie nowelizacji ustawy, w kwietniu wiele firm instalujących mikroinstalacje zanotowało nawet 90-procentowe spadki przyłączeń (w stosunku do poprzedniego miesiąca).



Według danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) w marcu 2022 roku zainstalowano blisko 75 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych, a w kwietniu 2022 - niecałe 60 tysięcy. W maju nadal obserwowano ogromne spadki, wówczas przyłączono trochę ponad 38 tysięcy.

Nagła zapaść na rynku nie obeszła się bez ofiar. 1 lipca jeden z liderów branży Stilo Energy, obecny na New Connect, poinformował o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy jednak wziąć pod uwagę, że firma notowała brak rentowności nawet w okresie boomu na instalacje.

Akcje Stilo Energy zadebiutowały na rynku NewConnect 21 kwietnia 2021 r. Od tego czasu były w trwałym trendzie spadkowym. W tym okresie akcje spółki potaniały aż o 92,75 proc. - tylko 8 czerwca 2022 r. spadek wyniósł 15,33 proc.

Bogdan Szymański upatruje upadku firmy między innymi w braku dywersyfikacji portfolio.

- Oferta Stilo była mocno skoncentrowana tylko na instalacjach przydomowych. Firma nie miała w swoim portfolio nawet pomp ciepła, które w pewnym momencie zaczęły cieszyć się większym zainteresowaniem niż sama fotowoltaika – podkreśla.

Na razie z dużych podmiotów zajmujących się mikroinstalacjami bankructwo ogłosiło tylko Stilo Energy, lecz - jak mówi Szymański - „upadło również trochę małych firm i czekają nas kolejne bankructwa.”

Rynkowi nie pomagają szalejące kursy walut; wziąwszy pod uwagę, że ceny większości komponentów do instalacji PV są indeksowane do dolara i euro, to bardzo one rosną.



Kolejną firmą, która miała problemy była spółka Vortex Energy, która 8 czerwca 2022 r. poinformowała, że "ze względu na trudne otoczenie rynkowe i niesprzyjające okoliczności spowodowane inwazją wojsk rosyjskich w Ukrainie" podjęła decyzję o wycofaniu się z emisji publicznej akcji. Vortex Energy to spółka z branży energetyki odnawialnej, zajmująca się m.in. budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych.



Z pogorszeniem wyników przyszło się zmierzyć także grupie ML System. Co prawda w 2021 r. jej przychody były dużo wyższe niż rok wcześniej - 188,8 mln zł wobec 127,2 mln zł, ale już inne wskaźniki były niższe.

ML System przyznała, że inwazja Rosji na Ukrainę wpływa na łańcuchy dostaw w wielu segmentach gospodarki, a w przypadku działalności spółki kluczowe znaczenie ma aluminium i szkło.

Jednak nie wszystkie firmy z branży OZE borykały się z poważnymi problemami.

- Lepiej było w przypadku podmiotów, które działają nie tylko w dzidzinie mikroinstalacji domowych, ale - na przykład - instalują fotowoltaikę firmom – przekonuje Szymański.

Problemów nie uniknął inny wielki gracz, obecny na giełdzie - Columbus Energy. Przez 2-3 lata był zdecydowanym królem GPW i miał wchodzić do główny parkiet. Potem zaczęły się schody.

W 2021 r. grupa zanotowała stratę netto w wysokości 16,4 mln zł, a w roku 2020 - zysk netto w wys. 63,1 mln zł. Rok 2022 również jest skomplikowany, co widać po wynikach za pierwszy kwartał. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2022 przychody grupy Columbus Energy wyniosły 225,4 mln zł i były wyraźnie wyższe niż w pierwszym kwartale roku 2021, kiedy to sięgnęły 155,8 mln zł.

Szymański uważa, że problemy wynikły z niskiej dywersyfikacji oferty.

- Jeśli chodzi o Columbusa, to ma on w ofercie inne usługi niż montaż przydomowej fotowoltaiki, ale swoją działalność skoncentrował jednak właśnie na niej - mówi.

Columbus kontra sprzedawcy

Najbardziej znana firma z branży, której lideruje Dawid Zieliński, ma ostatnio również i inne problemy. Naliczyła swoim byłym handlowcom kary umowne (11 z nich dostało wezwania do zapłaty na 100 tysięcy złotych każde) za nieprzestrzeganie zapisów umowy o zakazie konkurencji - ci zaś oskarżają firmę o zastraszanie i nękanie.

Byli sprzedawcy Columbusa, którzy dziś pracują dla firmy Nasz Prąd, twierdzą, że zostali zmuszeni do podpisania umów lojalnościowych i odchodzili ze względu na toksyczną atmosferę i zastraszanie. W niektórych przypadkach to Columbus zrywał z nimi umowę, kiedy nie wykonali wyniku sprzedażowego.

Według Columbusa złamali oni zapis umowy o zakazie konkurencji. Zobowiązywał ich on do niepodejmowania aktywności zawodowej w branży OZE do 12 miesięcy od czasu odejścia z Columbusa.

W umowie znalazł się również zapis zakazujący pracy w tym sektorze bliskim osobom handlowca. Do tego umowa o zakazie konkurencji była podpisywana jako dodatek do umowy o współpracy, najczęściej z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, prowadzonymi przez sprzedawców. Nie mieli więc oni zawartej z Columbusem umowy o pracę.



Jednym z byłych agentów, którzy dostali wezwanie do zapłaty od Columbusa, jest Mateusz Hejkowski, dziś pracujący dla firmy Nasz Prąd. Jak powiedział WNP.PL, Columbus Energy sam wypowiedział mu umowę o współpracy.

- Columbus wypowiedział mi umowę w styczniu 2022 roku, ponieważ nie wykonałem żadnego wyniku, bo miałem problemy zdrowotne - w związku z czym dostałem wypowiedzenie - mówi nam Mateusz Hejkowski.

Wykonanie wyniku oznacza podpisanie 6 umów na mikroinstalacje miesięcznie. Hejkowski nie przedstawił żądanego przez Columbusa zwolnienia L4, bo nie musiał - nie był związany z firmą umową o pracę.

W wiadomości wysłanej za pośrednictwem messengera Facebooka w grupie Dyrektorzy Elite, do której dotarliśmy, można przeczytać: „Słuchajcie, od dnia dzisiejszego, tj. 19.01.2021 każdy Agent, który choruje w waszych strukturach, przy dłuższej chorobie niż 3-4 dni musi przedstawić L4 lub opinię lekarską. Polecam to rozwiązanie, bo szybko weryfikuje, czy osoba rzeczywiście jest chora i dwa, czy robi coś, aby wyzdrowieć” - napisał jeden z dyrektorów.

Hejkowski następnie zaczął pracować dla firmy Nasz Prąd - na podstawie umowy o pracę, ponieważ - jak twierdzi - nie mógł sobie pozwolić na rok przerwy w aktywności zawodowej.

Columbus uznał to za złamanie umowy o zakazie konkurencji.

Byli handlowcy uważają "lojalki" za niezgodne z prawem - wskazują, że Columbus Energy nie proponował im żadnego zadośćuczynienia finansowego za zakaz konkurencji.

Według mecenasa Marcina Puszyńskiego, reprezentującego Mateusza Hejkowskiego, takie praktyki są niezgodne z prawem.

- Istnieje zasada, że mamy swobodę umów, ale umowy tego rodzaju powinny być co do zasady ekwiwalentne. W tym przypadku Columbus wymusza powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności, ale za darmo. Skoro dana osoba powstrzymuje się od zarobkowania, z czego czerpie korzyści Columbus, czy jakikolwiek inny podmiot, to ten podmiot powinien wynagrodzić fakt, że dana osoba nie zajmuje się czymś, z czego mogłaby czerpać zysk. Tu takiej sytuacji nie ma - mówi adwokat WNP.PL. Udało nam się przejrzeć kilka z tych umów i faktycznie – nie było w nich nic o zadośćuczynieniu finansowym - dodaje prawnik.

Prócz wątpliwości co do treści umów o zakazie konkurencji, byli handlowcy Columbus Energy skarżą się także, w jaki sposób dochodziło do ich podpisywania. Nie wykluczają pozwu zbiorowego przeciwko Columbusowi.

- Musiałem podpisać umowę lojalnościową już pierwszego dnia, kiedy sprawdzano, czy nadaję się na sprzedawcę. Podjechaliśmy do prywatnego mieszkania pracownicy Columbusa i podpisaliśmy - nawet nie wiedziałem, że była to umowa lojalnościowa, nie pozwolono mi się z nią zapoznać. Chciano, żebym jak najszybciej ją podpisał - opowiada nam były handlowiec, który chce pozostać anonimowy, gdyż obawia się konsekwencji swej rozmowy z mediami.

- Lojalka została podpisana na kolanie, w aucie, bez czytania, bez możliwości negocjacji - mówi nam kolejny były agent.

Mateusz Hejkowski powiedział także, że są takie osoby, którym Columbus nie wypłacił wynagrodzenia za podpisane umowy na sprzedaż fotowoltaiki, jeśli nie zdecydowały się podpisać lojalek.

- Był jeden dyrektor, któremu wypłacono pieniądze dopiero, kiedy podpisał weksel, na którego podstawie 2 lata nie mógł wykonywać pracy w fotowoltaice ani też rozmawiać z mediami - przyznał Hejkowski.

Byli agenci Columbusa informują, że - ze względu na złą atmosferę i presję psychiczną - bardzo dużo osób zrywało umowę o współpracy albo było wyrzucanych po zaledwie kilku miesiącach.

- Mało osób pracowało dla Columbusa przynajmniej pół roku - mówi jeden z byłych pracowników. I dodaje, że kiedy odszedł, poszło za nim (chociaż nie do tej samej firmy) kilkanaście osób.

- Jeśli nie wykonywało się wyniku 6 podpisanych umów miesięcznie, trafiało się do tzw. grupy warunkowej. Kiedy w następnym miesiącu nie miało się znowu wyniku, zrywano umowę o współpracy. Wyszydzano i drwiono z niektórych osób - wymienia.

Jak mówi, kiedy nasz rozmówca odszedł z firmy, Columbus wysłał za nim biuro detektywistyczne, co potwierdzają udostępnione redakcji dokumenty. Detektywi śledzili każdy jego ruch, robili mu zdjęcia, także w sytuacjach prywatnych.

Ponadto podszyli się pod potencjalnego klienta, chcącego zakupić fotowoltaikę, by dostarczyć Columbusowi dowodów na złamanie umowy o zakazie konkurencji.

- Była osoba, która po odejściu z firmy, musiała korzystać z usług psychologa i psychiatry, bo była zastraszana telefonicznie, że zostanie zniszczona, jeśli pójdzie gdzieś indziej - opowiada Hejkowski.

Columbus oficjalnie nie zechciał się odnieść do argumentacji swoich byłych sprzedawców. - (...) Nie zamierzamy przekazywać dalszych komentarzy lub odpowiadać na kolejne pytania na wspomniany temat, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez niezawisły sąd - usłyszeliśmy.

Każdy rozsądny obserwator życia gospodarczego nie ma jednak złudzeń - skoro Columbus dołączył do pozwów dowody jako wsparcie argumentacji, w tym te uzyskane przez detektywów, sądowi na pewno jakiś czas zajmie ustalenie stanu faktycznego. I nikt tu, do czasu tego rozstrzygnięcia nie może być pewny swego.

Znana firma mogła stracić przez byłych sprzedawców nawet 50 mln zł potencjalnych przychodów. Do tego pewne jest jedno: umowy o zakazie konkurencji, co do zasady są legalne i z tej branży nie znikną, nawet jeśli w tej czy innej firmie były błędy w ich zawieraniu. Mają one bowiem chronić pracodawcę przed wypłynięciem wrażliwych danych, wykorzystaniem know-how, podbieraniu klientów do innej firmy.

Będzie wręcz przeciwnie, będą przez największych graczy egzekwowane surowo - bo biorąc pod uwagę ekstremalnie wysokie prowizje sprzedawców i dynamikę rynku jest to konieczne dla zachowania równych warunków i eliminacji naciągaczy i cwaniaków.

Branża fotowoltaiczna się porządkuje, i w kilku najbliższych latach wyjaśni się kto w niej zostanie, kto będzie liderem i zarobi jeszcze więcej, najwięcej - dlatego, jak mówi nam jeden ze znanych menedżerów, nie ma i nie będzie "miękkiej gry". Smaczku porządkowaniu dodaje też fakt, że będzie się dokonywało w szybkim biegu...

Nad fotowoltaiką znowu zaświeci słońce

Mimo negatywnych informacji płynących z rynku na wiosnę - czerwiec, a przede wszystkim lipiec to już powrót do optymizmu - umów na mikroinstalacje przydomowe jeszcze nie jest tyle co w szczycie, ale przybywa ich z dnia na dzień w wielu firmach.

Cały rynek PV rośnie zaś nieprzerwanie i ewoluuje. Branża musi jednak dostosować się do nowych trendów.

- W czerwcu widzimy, że branża nieco się odbiła, jednak rośnie popyt na fotowoltaikę z magazynami energii. Przyspiesza też popyt na małe i większe instalacje dla firm – mówi WNP.PL Bogdan Szymański.

Dlatego też te firmy, które zdywersyfikowały swoje portfolio nie mają takich problemów, jak podmioty skoncentrowane wyłącznie na instalacjach przydomowych. Rynek jest dość silnie nasycony, jeśli chodzi o liczbę dodanych mikroinstalacji do sieci, ale prosumentów nie będzie brakować.

- Według badań przeprowadzonych w zeszłym roku jeszcze około 3 mln gospodarstw domowych w Polsce chce mieć fotowoltaikę, więc potencjał jest – przekonuje Szymański. Należy jednak pamiętać, że konsumenci chcą również zakładać pompy ciepła i przydomowe magazyny energii.

Dodatkowym czynnikiem pobudzającym dla rynku już jest i zapewne będzie kryzys energetyczny. Doniesienia o planowanych spektakularnych podwyżkach cenach energii i ciepła przekładają się na boom na instalacje PV, łączone z pompami ciepła. Wzrost popytu na tego typu usługę wzrósł o 100 procent w 2021 roku, w porównaniu do 2020, a w tym roku spodziewany jest wzrost nawet przekraczający 100 procent.