Uprawnienia do emisji CO2 regularnie biją rekordy notowań

W maju 2021 r. na rynku uprawnień do emisji CO2 wystąpiła po raz kolejny ta sama sytuacja co miesiąc wcześniej - kolejne rekordy notowań oraz bardzo duża zmienność cen. Nikogo już nie dziwi sytuacja, w której ceny uprawnień potrafią wzrosnąć w ciągu jednego dnia o ok. 2-3 euro - wynika z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) za maj 2021 r.