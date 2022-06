URE: dwóch wytwórców z trzema ofertami wygrało czerwcową aukcję dla kogeneracji

Trzy oferty dwóch wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wygrało czerwcową, drugą w tym roku aukcję na wsparcie dla tej metody wytwarzania energii - poinformował w piątek Urząd Regulacji Energetyki. Rozdysponowano 170 mln zł wsparcia.

W aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji złożono cztery oferty, na skutek zadziałania reguły wymuszenia konkurencji odpadła oferta z najwyższą zaoferowaną wysokością premii kogeneracyjnej. Zwycięzcy to Ciepło-Jawor, które złożyło jedną ofertę, oraz Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, który złożył dwie oferty.

Na aukcji zaoferowano objęcie premią sprzedaży 25 TWh energii elektrycznej z kogeneracji o wartości 4,7 mld zł. Premią kogeneracyjną objęto ok. 0,6 TWh, co stanowi około 2,4 proc. całej oferowanej puli. Wsparcie wyniesie łącznie ok. 170 mln zł, co stanowi ok. 3,6 proc. łącznej wartości oferowanej w aukcji.

Pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną odbyła się na początku marca. Wygrały ją cztery jednostki kogeneracji, które będą mogły uzyskać wsparcie w maksymalnej wysokości blisko 797 mln zł.