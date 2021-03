URE: na koniec 2020 roku ponad 3 GW mocy w mikroinstalacjach

Według stanu na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wynosiła blisko 3026 MW wobec około 1000 MW na koniec 2019. Natomiast łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej przez wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach wyniosła w 2020 r. prawie 1,16 TWh wobec poniżej 0,4 TWh rok wcześniej - wynika z raportu URE.

Łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych przez wytwórców w mikroinstalacjach w 2020 r.była ponad trzykrotnie większa niż w 2019 r. kiedy było to poniżej 0,4 TWh.W 2020 r. nastąpił wzrost o 17 punktów procentowych udziału ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów w łącznej ilości energii oddanej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. Udział ten w kolejnych latach rósł, od niemal 78 proc. w roku 2018 osiągając ponad 95 proc. na koniec 2020 r.Zarówno w 2020 r., jak i w latach 2018-2019 prawie 100 proc. energii wytworzonej w mikroinstalacjach i wprowadzonych do sieci OSD pochodziło z energii promieniowania słonecznego (PV).Użyte w grafice powyżej skróty oznaczają: WO - elektrownia wodna; WI - elektrownia wiatrowa; PV - fotowoltaika; PV+WI - elektrownia wykorzystująca promieniowanie słoneczne + elektrownia wiatrowa; PV+WO - elektrownia wykorzystująca promieniowanie słoneczne + elektrownia wodna; PV+BG - elektrownia wykorzystująca promieniowanie słoneczne + elektrownia wykorzystująca biogaz inny niż biogaz rolniczy; BG - elektrownia wykorzystująca biogaz inny niż biogaz rolniczy; BGR - elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy; BM - elektrownia wykorzystująca biomasę.