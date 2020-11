URE: Ok. 3 tys. odbiorców zmieniło dostawcę prądu

W III kwartale 2020 r. ok. 3 tys. odbiorców w gospodarstwach domowych - z grupy taryfowej G - zmieniło sprzedawcę prądu. To ponad cztery razy mniej niż w I kwartale - podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Z danych URE wynika, że od stycznia do kwietnia co miesiąc sprzedawcę zmieniało ok. 5 tys. odbiorców z grupy G, w maju było ich nieco ponad 3,5 tys., od czerwca liczba zmian nie przekracza 2 tys. miesięcznie. Najmniej - 916 - było w lipcu. Dotychczas w tym roku na zmianę sprzedawcy energii zdecydowało się niecałe 28 tys. odbiorców z grup G.

Pandemia zmniejsza zainteresowanie odbiorców zmianami sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. #energia #gaz https://t.co/5rxzWAzDrz — Urząd Regulacji Energetyki (@UREgovPL) November 4, 2020

Wśród odbiorców biznesowych - w grupach taryfowych A, B i C - tylko w styczniu liczba zmian przekraczała 3 tys., a w kolejnych miesiącach nie przekroczyła 450.

We wrześniu 2020 r. tylko 228 dokonało zmiany. To jeden z niższych wyników miesięcznych od 10 lat - ocenił URE. Według urzędu, wśród odbiorców biznesowych przyczyną zmniejszonej skłonności do zmiany sprzedawcy mógł być m.in. spadek zapotrzebowania na energię spowodowany pandemią.

W ocenie Urzędu, w 2020 r. na zmianę sprzedawcy gazu także decyduje się niewielu odbiorców. Od stycznia do końca września zrobiło to ponad 21 tys. klientów. Tymczasem w ostatnich dwóch latach sprzedawcę gazu zmieniało co roku ok. 53 tys. odbiorców.