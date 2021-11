URE: w 2022 r. stawka opłaty OZE ponad dwukrotnie niższa niż rok wcześniej - 90 groszy za MWh

W 2022 roku stawka opłaty OZE będzie ponad dwukrotnie niższa niż rok wcześniej i wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował we wtorek Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Stawka opłaty OZE w tym roku wynosi 2,20 zł za MWh.

"Przyszłoroczny spadek stawki opłaty OZE związany jest głównie z wysokimi cenami energii elektrycznej notowanymi na giełdzie, co istotnie wpływa na ograniczenie ujemnego salda, o które wnioskują beneficjenci systemów wsparcia przewidzianych ustawą o odnawialnych źródłach energii" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes URE Rafał Gawin.

"Dostrzegany od pewnego czasu trend funkcjonowania odnawialnych źródeł energii na coraz większą skalę, w warunkach rynkowych, pozwolił na skalkulowanie stawki opłaty OZE na rok 2022 na poziomie ponad dwukrotnie niższym niż w roku 2021. To bardzo dobra informacja zwłaszcza dla odbiorców przemysłowych, zużywających na potrzeby produkcji duże wolumeny energii elektrycznej" - dodał.

URE tłumaczy, że na kalkulację stawki i spadek jej wysokości w 2022 roku miało wpływ kilka czynników.

"Przede wszystkim należy zauważyć, że produkcja energii w systemie aukcyjnym i wchodzenie kolejnych wytwórców do tego systemu to proces stopniowy, będący konsekwencją przyjętego terminarza realizacji i inwestycji. Nie mamy zatem jeszcze do czynienia z maksymalną zadeklarowaną produkcją energii przez wszystkich wytwórców, którzy wygrali dotychczasowe aukcje" - poinformował URE.

W komunikacie wskazano, że okres wsparcia dla instalacji istniejących, mimo jego przedłużenia w ramach systemów FIT/FIP o dwa lata (wybrane rodzaje OZE), będzie stopniowo wygasał w 2022 r. Kluczowym czynnikiem bez wątpienia pozostaje jednak kształtowanie się poziomu cen energii elektrycznej na rynku.

URE przypomniał, że wprowadzona ustawą o OZE w 2015 roku opłata OZE pokrywa koszty wynikające z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym oraz w systemach: taryfy gwarantowanej (FIT: feed-in-tariff) oraz dopłat do ceny rynkowej (FIP: feed-in premium).

Stawka opłaty OZE jest jedną ze składowych rachunku wystawianego odbiorcom przez dystrybutorów energii. Opłaty te dystrybutorzy zaczęli pobierać od 1 lipca 2016 roku, tj. od dnia wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy o OZE. Wpływy z tytułu opłaty OZE są rozliczane przez Zarządcę Rozliczeń, który jest dysponentem opłaty OZE.

Przepisy ustawy OZE precyzują jakie elementy regulator bierze pod uwagę kalkulując stawkę opłaty OZE. Sumę środków, jaka w danym roku będzie konieczna na pokrycie ujemnego salda Prezes URE planuje w szczególności, w oparciu o: informacje od Zarządcy Rozliczeń o prognozowanych w danym roku wypłatach na pokrycie ujemnego salda, maksymalną ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE, jaka może zostać sprzedana w aukcjach w następnym roku kalendarzowym, maksymalną moc zainstalowaną elektryczną instalacji OZE które będą mogły korzystać z systemów FIT/FIP i średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, wyliczoną jako średnia z trzech ostatnich kwartałów poprzedzających datę publikacji stawki opłaty OZE.