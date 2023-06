URE: w 2022 r. wzrosła liczba odmów przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa r: r

W 2022 r. wzrosła liczba odmów przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa w stosunku do 2021 r. - poinformował w niedziele Urząd Regulacji Energetyki. Dodano, że jednocześnie w ubiegłym roku liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci PSG zwiększyła się o ponad 236 tys.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował w niedzielę na Twitterze, że W 2022 r. po raz kolejny "znacząco" wzrosła liczba odmów przyłączenia do sieci gazowej PSG (Polskiej Spółki Gazownictwa - PAP).

"Odnotowaliśmy blisko 5,5 tys. odmów więcej niż w ciągu 2021 r. Mimo wysokich cen gazu w 2022 r. nie brakowało chętnych do przyłączenia do sieci gazowej" - podkreślił urząd.

Zwrócono uwagę, że w ciągu ubiegłego roku liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci PSG "zwiększyła się o ponad 236 tys."

URE przypomniał, że na detalicznym rynku gazu zdecydowanie największym graczem jest PGNiG, który obecnie należy do Grupy PKN Orlen.

"Spółka ta odpowiada za blisko 90 proc. gazu sprzedawanego odbiorcom końcowym" - stwierdził urząd.

Polska Spółka Gazownictwa poinformowała na sowjej stronie internetowej, że jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. PSG dystrybuuje gaz przez ponad 200 tys. km gazociągów. Jak podano do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.