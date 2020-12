URE: w wyniku aukcji powstaną źródła kogeneracyjne o mocy 21 MW

Prezes URE ogłosił wyniki drugiej w tym roku aukcji na premię kogeneracyjną. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji powstanie 21 megawatów mocy zainstalowanej w źródłach wytwórczych. Pięć jednostek kogeneracyjnych otrzyma łącznie 95 mln zł wsparcia - poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Premie kogeneracyjne mniejsze

- Porównując oferty i wysokość wsparcia, o jakie ubiegali się przedsiębiorcy w tej aukcji, wyraźnie widzimy różnice w stosunku do tej z grudnia ubiegłego roku - wytwórcy tym razem znacząco obniżyli ceny w ofertach, by wygrać aukcję - skomentował Rafał Gawin, Prezes URE.Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej wskazana w złożonych przez zwycięzców ofertach wyniosła 41,84 zł/MWh (w 2019 było to 60 zł/MWh), zaś maksymalna wysokość premii z ofert to 64,89 zł/MWh (w 2019 - 98,13 zł/MWh).Natomiast minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona w wyniku rozstrzygnięcia drugiej tegorocznej aukcji, wynosi 24,63 zł/MWh (w 2019 było to 60 zł/MWh), zaś maksymalna dopłata do wyprodukowanej megawatogodziny wyniesie 43,95 zł/MWh (w ubiegłym roku - 98,13 zł/MWh).Pierwsza z tegorocznych aukcji na premię kogeneracyjną odbyła się w czerwcu 2020. Aukcję wygrała oferta przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Piła. Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w ofercie tego podmiotu, nie przekraczała 60 zł za MWh.Pomiędzy 14 a 16 grudnia 2020 zaplanowano również nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze.