Ursula von der Leyen zbyła polskie postulaty w sprawie CO2

Przewodnicząca Komisji Europejskiej nie znajduje uzasadnienia w zmianie strategii względem celów klimatycznych. Obniżenie emisji CO2 nadal pozostaje w centrum zainteresowania Brukseli.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oficjalnie odpowiedziała na Rezolucję Energetyczną podpisaną w ramach IV edycji Konferencji Silesia 2030, która odbyła się w kwietniu w Katowicach. Sygnatariusze tej rezolucji wzywali Komisję Europejską do rewizji swojej polityki klimatycznej.

W szczególności w odniesieniu do handlu emisjami (ETS), który jest głównym źródłem inflacji według podpisujących tę deklarację. Zgodnie z postulatami rezolucji każde państwo Unii powinno prowadzić autonomiczną politykę klimatyczną, która odpowiada uwarunkowaniom poszczególnych gospodarek europejskich.

Jednocześnie,UE nie powinna odrzucać energetyki węglowej, która nie wyklucza rozwoju źródeł odnawialnych a nawet je wspiera.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie podzieliła argumentów strony polskiej. Nie ma odwrotu od ograniczania emisji

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że UE działa na rzecz uniezależnienia się energetycznego od źródeł rosyjskich poprzez nowy plan REPowerUE. Jego celem jest wprowadzenie takich rozwiązań, które zdywersyfikują dostawy surowców energetycznych do UE oraz uniezależnią europejskie gospodarki od paliw płynnych. W tym celu KE podkreśla kluczową rolę odnawialnych źródeł energii (OZE).

Ursula von der Leyen stwierdziła, że nie ma odwrotu od wprowadzanych rozwiązań klimatycznych. Wskazała, że oprócz CO2 kolejnym zagrożeniem dla środowiska jest metan, którego emisja jest o 80 proc. wyższa niż CO2. Także w tym względzie Komisja Europejska poczyni odpowiednie kroki do redukcji emisji.

Jednocześnie przewodnicząca KE zaznaczyła, że paliwa kopalne nie będą wspierane przez Unię, natomiast celem jest wprowadzenie energii odnawialnej do miksu energetycznego na poziomie 45 proc. do 2030 roku.

Polityka Komisji Europejskiej doprowadziła do kryzysu energetycznego w UE

- Komisja Europejska bardzo konsekwentnie prowadzi politykę klimatyczną, która niestety nie sprawdziła się - co widzimy po obecnym kryzysie energetycznym. Przewodnicząca łączy ten kryzys z rosyjską agresją na Ukrainie, ale przecież ten kryzys zaczął się kilka miesięcy wcześniej, kiedy pojawiły się problemy z dostawami gazu, a ceny uprawnień do emisji CO2 poszybowały znacznie podnosząc ceny energii. Widać wyraźnie, że dla Komisji podstawowym celem jest obniżenie emisji. To naszym zdaniem dzieje się kosztem gospodarki i naszego bezpieczeństwa energetycznego - odpowiada europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski.

- System handlu ETS, wbrew opinii komisarz von der Leyen, zamiast motywować do prośrodowiskowych inwestycji, wypchnął z Unii przemysł energochłonny i znacznie podnosi ceny energii. Komisja uparcie dąży do dekarbonizacji, tymczasem wiele krajów - w tym Niemcy, Holandia, Austria czy Włochy - w obliczu blackoutów uruchamiają odstawione elektrownie węglowe. To właśnie znaczne zmniejszenie roli energetyki konwencjonalnej dziś skutkuje niedoborami energii w wielu europejskich krajach - tłumaczy Grzegorz Tobiszowski.

