Urząd nie zgodził się z Rafako. Węgiel w Tauronie na razie nie będzie badany

Główny Instytut Górnictwa nie podejmie się zbadania próbek węgla, o co wnioskowało Rafako i spółka E003B7 w ubiegłym tygodniu. Chodzi o przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej wpływu spalania węgla na pracę bloku 910 MW w Jaworznie należącego do Taurona - dowiaduje się WNP.PL

Sąd Rejonowy w Jaworznie wydał postanowienie dotyczące zobowiązania Głównego Instytutu Górnictwa do wykonania ekspertyzy węgla na bloku 910 MW.

GIG odmówił jej przygotowania w zakresie wskazanym we wniosku złożonym do sądu przez spółkę zależną Rafako.

Zdaniem przedstawicieli Taurona, sposób zabezpieczenia próbek węgla wskazany przez Rafako, ma prowadzić do kolejnych strat spółki energetycznej.

WNP.PL dotarło do odpowiedzi Głównego Instytutu Górnictwa na pismo sądu, dotyczące zobowiązania instytutu do wykonania ekspertyzy węgla na bloku 910 MW w Jaworznie. Wynika z niego, że instytut odmówił wykonania ekspertyzy w zakresie wskazanym we wniosku złożonym do sądu przez spółkę zależną Rafako, czyli E003B7 .

- Wniosek Rafako był pisany na kolanie: nie zawierał nawet podstawowych informacji, pokazując niekompetencję Rafako. Nie ma w nim podanej ilości węgla na składowiskach, wskazania miejsc i sposobu poboru próbek, czy konkretnego zakresu analiz chemicznych. Termin i zakres badania jest zupełnie wzięty z sufitu, niewykonalny - mówi nam osoba związana z GIG.

Postanowienie sądu o zabezpieczeniu próbek węgla. GIG nie podejmuje się wykonania ekspertyzy

Jak podało do publicznej wiadomości w piątek Rafako, Sąd Rejonowy w Jaworznie wydał postanowienie o zabezpieczeniu dowodu, czyli próbek węgla ze składowiska nr 1 i składowiska nr 2 na terenie Elektrowni Nowe Jaworzno Grupa Tauron, rozjemczych próbek węgla pobieranych z próbopobieraków znajdujących się na terenie bloku 910 MW, próbek węgla z młynów, podajników węgla i bunkrów bloku.

To te próbki miał zbadać Główny Instytut Górnictwa, jednak w odpowiedzi na pismo z sądu GIG wskazał, że nie podejmuje się wykonania ekspertyzy w zakresie wskazanym w postanowieniu. Zdaniem naszego informatora „nawet po sprecyzowaniu sposobu pobrania próbek zakres zawnioskowany przez Rafako spowodowałby wielomilionowe straty dla bloku z powodu konieczności odstawienia go na czas pobrania próbek”.

- Musimy działać szybko, zbliżają się kluczowe dla przyszłości Rafako rozstrzygnięcia w procesie inwestycyjnym. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że węgiel podawany do bloku jest złej jakości, a sprawa jego zbadania pilna. Odpowiedź GIG jest dla nas zaskoczeniem - mówi nam nieoficjalnie pracownik Rafako.

Zdaniem Taurona, sposób zabezpieczenia dowodu wskazany przez Rafako ma prowadzić do kolejnych strat firmy

- Pozostajemy z Rafako w procesie mediacyjnym, którego charakter jest niejawny, stąd nie chcemy komentować podejmowanych działań, aczkolwiek jest to dalsze forsowanie wątku węgla przez Rafako, który nie miał znaczenia z punktu widzenia zaistniałej awarii - wyjaśnia Patrycja Hamera, rzecznik prasowy spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

Zdaniem przedstawicieli Taurona, sposób zabezpieczenia dowodu wskazany we wniosku Rafako, ma prowadzić do kolejnych strat Grupy Tauron z uwagi na konieczność choćby wyłączania młynów i co za tym idzie zmniejszenia mocy bloku. - To też kolejna próba narażania bezpieczeństwa energetycznego państwa w tak newralgicznym dla Polski momencie z punktu widzenia energetycznego. Z tym samym mieliśmy do czynienia w trakcie remontu leja - tłumaczy Hamera.

