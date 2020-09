Urząd określi zasady dostępu do słupów linii energetycznych

Po latach "liberalizmu" w dostępie do słupów linii elektroenergetycznych Prezes UKE chce administracyjnie określić warunki dostępu telekomunikacji do tych obiektów będących w posiadaniu największych polskich OSD. Konsultacje publiczne projektów decyzji pokazały istotne różnice w podejściu do współkorzystania ze słupów.

Co, kto i jak może wieszać na słupach energetycznych? Operatorzy systemu elektroenergetycznego przekonują, że nie ma potrzeby wydawania decyzji przez Prezesa UKE i zawnioskowali o ponowienie konsultacji.

- Określanie terminu zakończenia postępowania administracyjnego na tym etapie jest przedwczesne - informuje UKE.

OSD mają inne niż wynikające z projektów decyzji Prezesa UKE podejście do m.in. stawek opłat za dostęp do słupów, czy udostępniania telekomunikacji słupów średniego napięcia.