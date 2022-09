Urząd Regulacji Energetyki sprzeciwia się pomysłom rządu na obniżenie cen prądu

Sejm uchwalił 29 września przepisy przewidujące całkowite zniesienie obliga giełdowego na rynku energii. Przeciw tej operacji jest prezes URE, zdaniem którego spadek cen energii będzie tylko chwilowy.

Rafał Gawin, prezes URE, ocenia, że zniesienie obliga nie spowoduje znaczącego obniżenia cen energii. Taki efekt może być jedynie krótkoterminowy.

Z danych URE wynika, że na przykład w 2020 r. w ramach obliga giełdowego sprzedano ok. 25 TWh, a poza obligiem - na podstawie dopuszczonych przepisami odstępstw - 33 TWh energii.

Sejm zatwierdził 29 września 2022 r. nowelizację Prawa energetycznego i ustawy o OZE, przewidującą całkowite zniesienie obliga giełdowego - obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez rynek giełdowy.

Za zniesieniem obliga głosowało 264 posłów, 34 było przeciw, wstrzymało się 134. Ustawa trafi teraz do senatu.

Prezes URE za utrzymaniem obliga. Spadek cen energii będzie chwilowy

- Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Jestem przeciwny zniesieniu obliga. Uważam, że zniesienie obliga nie spowoduje znaczącego obniżenia cen energii. Taki efekt może być jedynie krótkoterminowy, w dłuższej perspektywie wycofanie energii z transparentnego obrotu publicznego jest jednak przeciwko rozwojowi rynku - komentuje Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Jego zdaniem dziś w interesie przedsiębiorstw energetycznych pozostaje właśnie handel przez giełdę, gdzie działa mechanizm cen krańcowych.

- Obawiamy się sytuacji, w której w ramach grupy energetycznej ktoś może tanio sprzedać energię, a marża może zostać zrealizowana przez spółkę obrotu, która być może sprzeda energię drożej na giełdzie - dodaje Rafał Gawin.

100 proc., czyli ile? W praktyce więcej energii nie jest na giełdzie

Warto zaznaczyć, że choć wszyscy mówią o obligu giełdowym w wysokości 100 proc., to w praktyce sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Z danych URE wynika, że np. w 2020 r. w ramach obliga giełdowego sprzedano ok. 25 TWh energii, a poza obligiem - na podstawie dopuszczonych przepisami odstępstw - 33 TWh.

URE podawało wcześniej, że np. w 2016 roku, kiedy w energetyce w większości obowiązywały jeszcze kontrakty długoterminowe, a poziom obliga wynosił 15 proc. (a 100 proc. jedynie dla podmiotów korzystających z pomocy publicznej), realna wielkość obliga giełdowego wynosiła ok. 50 TWh energii. W kolejnych latach, wraz z wychodzeniem wielu firm z programów pomocy publicznej, poziom ten spadł do 15-30 terawatogodzin.

Wprowadzenie w 2019 r. 100-procentowego obliga zwiększyło zobowiązania przedsiębiorców w tym zakresie, ale jednocześnie umożliwiło wyłączenie ze sprzedaży giełdowej energii zakontraktowanej przed wejściem nowych regulacji w życie. Praktyka potwierdziła, że większość firm energetycznych z owego wyłączenia skorzystała. Przedsiębiorcy praktycznie w 100 proc. wykorzystali tę możliwość.

Z kolei w 2019 r. obligo w rzeczywistości dotyczyło 45,8 proc. energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa objęte badaniem, co stanowiło 35,7 proc. ogółu energii wytworzonej w 2019 r. w naszym kraju. Sprzedaż pozagiełdową umożliwiono przedsiębiorcom, którzy zawarli umowy przed 1 stycznia 2019 r.

Obligo ograniczało swobodę funkcjonowania podmiotów na rynku energii

W uzasadnieniu projektu ustawy rząd wskazał, że obligo jest regulacją ograniczającą swobodę funkcjonowania podmiotów na rynku energii elektrycznej, a konkurencja osiągnięta jest w inny sposób.

"Po zniesieniu obowiązku giełdowego transakcje handlowe będą w dalszym ciągu zawierane na giełdach towarowych, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej" - zaznaczono.

Jak argumentował rząd, giełdowa cena energii elektrycznej jest co do zasady wyznaczana jako cena krańcowa, czyli najwyższa z zaakceptowanych ofert cenowych, a to oznacza, że wśród ofert sprzedaży są oferty z ceną niższą. Tworzy to potencjał do sprzedaży po indywidualnych cenach mniejszych niż cena krańcowa.

Ryzyka nieuzasadnionego wzrostu cen energii elektrycznej na skutek wykorzystania siły rynkowej lub innych form manipulacji rynkowych są obecnie skutecznie ograniczane przez mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom na rynku energii elektrycznej.

W 2018 r. rząd przedłożył projekt ustawy, przyjęty później przez parlament, przewidujący od 2019 r. podniesienie do 100 proc. obliga, wynoszącego wtedy 30 proc. Jak argumentował wtedy rząd, podniesienie obliga powinno długoterminowo poprawić pozycję odbiorców na krajowym rynku energii elektrycznej, powinno "ograniczyć ewentualne wzrosty cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, nie wynikające z czynników wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów".

Jak podkreślało wtedy CIR, w związku z podniesieniem obliga prognozuje się zmniejszenie ryzyka istotnych wahań cen, dzięki poprawie płynności i transparentności na Towarowej Giełdzie Energii oraz ograniczeniu możliwości wpływania na cenę przez uczestników posiadających silną pozycję.

W uzasadnieniu przyjętej w czwartek ustawy rząd napisał, że aktualny stopień rozwoju krajowego rynku energii elektrycznej wskazuje, iż podniesienie poziomu obliga do 100 proc. od 1 stycznia 2019 r. zrealizowało cele, które zostały ówcześnie założone przez ustawodawcę. Od momentu wprowadzenia przed kilku laty wspomnianej regulacji struktura krajowego rynku energii elektrycznej uległa znaczącym zmianom; pojawiło się wiele nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz obrocie tą energią, a ich obecność zintensyfikowała grę rynkową, wpływając pozytywnie na rozwój mechanizmów konkurencji.