USA i UE naciskają na MAEA

USA oraz państwa Unii Europejskiej zaapelowały do władz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), by wywarła nacisk na Iran w sprawie wyjaśnienia niezadeklarowanych przez ten kraj instalacji wzbogacania Uranu - poinformowała w piątek agencja Reutera.

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się cokwartalne posiedzenie Rady Gubernatorów MAEA, w skład której wchodzą przedstawiciele 35 państw. W związku z tym USA oraz szereg państw UE domagają się, by MAEA przyjęła rezolucję wzywającą Iran do "niezbędnego i pilnego" dla Iranu wyjaśnienia faktu prowadzenia prac nad wzbogacaniem uranu w trzech niezadeklarowanych miejscach. Reuters twierdzi, że jego korespondenci widzieli tekst rezolucji.

Zakłada ona "zapewnienie dostępu do miejsc i materiałów, których wymaga Agencja, jak również do pobrania próbek, które Agencja uzna za stosowne", "dostarczenie wszelkich informacji, dokumentacji i odpowiedzi, których wymaga Agencja" oraz by Iran bezzwłocznie podjął szereg wymaganych od niego działań dotyczących ujawnienia faktu wzbogacania uranu.

W projekcie tekstu, który miałby zostać przyjęty zwykłą większością głosów członków Rady, pada również stwierdzenie, że Rada "wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, iż kwestie zabezpieczeń związane z trzema niezadeklarowanymi lokalizacjami pozostają nierozstrzygnięte z powodu niewystarczającej merytorycznej współpracy ze strony Iranu".

Kwestia ta stanowi przeszkodę w rozmowach na temat porozumienia nuklearnego z Iranem zawieszonego w 2015 roku.

Rada przyjęła już podobną rezolucję w czerwcu; sprzeciwiły się jej tylko Chiny i Rosja. Iran podchodzi do takich rezolucji nader lekceważąco - na ostatnią zareagował usuwając kamery nadzoru MAEA i inne urządzenia monitorujące zainstalowane w ramach porozumienia z 2015 roku.

Od tego czasu Iran zainstalował setki bardziej zaawansowanych wirówek, maszyn, które wzbogacają uran, zwiększając swoją zdolność do wzbogacania znacznie powyżej limitów określonych w umowie z 2015 roku, którą zaczął naruszać w 2019 roku w odpowiedzi na wycofanie się z porozumienia przez USA w 2018 roku.