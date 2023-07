USA i Unia mocno zwiększają import paliwa jądrowego z Rosji

Blisko 1,5 mld dolarów wyniosła w 2022 r. łączna wartość eksportu wzbogaconego uranu z Rosji do Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Korei Południowej. To o 200 mln dolarów więcej niż w roku 2021.

Wysoki poziom eksportu utrzymuje się także w 2023 r. – tylko w okresie styczeń-maj wartość eksportu wzbogaconego uranu z Rosji do USA wyniosła blisko 600 mln dolarów.

Średnia cena uranu na rynku spot w czerwcu 2023 r. wyniosła 56,2 dolarów za funt. To ok. 40-procentowy wzrost w stosunku do czerwca 2022 r.

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) nieodkryte polskie złoża uranu mogą wynosić ok. 110 tys. ton. Obecnie zidentyfikowane złoża uranu w Polsce wynoszą ponad 7 tys. ton.

"Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), średnia cena uranu na rynkach spotowych wyniosła w czerwcu 2023 r. 56,2 dolarów za funt, co jest najwyższym poziomem od 2011 r. Tak duży wzrost wynika między innymi z aktywności uruchomionego niedawno szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego Zuri-Invest AG, który miał - według doniesień z rynku - kupić nawet 800 tys. funtów (ponad 360 ton) paliwa jądrowego" - podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w swoim Tygodniku Gospodarczym PIE.

Dla porównania: całkowity import wzbogaconego uranu do UE w 2022 r. wynosił 985 ton, a do Stanów Zjednoczonych 2444 ton.

Możliwe embargo na paliwo jądrowe z Rosji powodem wzrostów cen uranu

Zdaniem PIE wzrost cen wynika także z niepewności dotyczącej podaży uranu z Rosji i rozważanego embarga na rosyjskie paliwo jądrowe.

Mimo trwającej wojny w Ukrainie, kraje zachodnie ciągle kupują rosyjskie paliwa jądrowe. Według danych UN Comtrade, eksport wzbogaconego uranu i produktów pochodnych z Rosji do USA w 2022 r. miał wartość 830 mln dolarów (wzrost o 28 proc. r/r), do Unii – 477 mln dolarów (wzrost o 21 proc. r/r), a do Korei Południowej – 184 mln dolarów (spadek o 27 proc.).

Łączna wartość eksportu z Rosji do tych trzech podmiotów wyniosła 1,5 mld dolarów, czyli o 200 mln dolarów więcej niż w 2021 r.

Wysoki poziom eksportu utrzymuje się także w 2023 r. – tylko w okresie styczeń-maj wartość eksportu wzbogaconego uranu z Rosji do USA wyniosła blisko 600 mln dolarów. Tak wysoki wolumen kupna wynika między innymi z próby uzupełnienia niskiego poziomu zapasów – w USA na koniec kwietnia 2023 r. starczyły one na 16 miesięcy zapotrzebowania, co było poziomem poniżej rekomendowanego (2 lata i więcej).

Złóż uranu na świecie nie brakuje, ale są kłopoty z jego wzbogacaniem

"Sytuacja na rynku uranu nie wynika z braku złóż. Największe znane złoża uranu znajdują się w Australii (1,684 mln ton – 28 proc. znanych światowych złóż) i Kanadzie (0,588 mln ton – 10 proc.). To więcej niż rosyjskie złoża (0,480 mln ton – 8 proc.), nawet jeśli weźmiemy pod uwagę złoża nadal powiązanego z Rosją Kazachstanu (0,588 mln ton – 13 proc.) - podaje PIE.

Jak zaznaczono, działanie większości funkcjonujących na świecie elektrowni jądrowych wymaga jednak wzbogaconego uranu, który państwa Zachodu w dużym stopniu importowały z Rosji.

W 2021 r. łączne możliwości wzbogacania uranu w USA i krajach UE (Francja, Niemcy, Holandia) oraz Wielkiej Brytanii wynosiły 26,1 mln SWU rocznie, podczas gdy rosyjskie – 27 mln SWU na rok. Zwiększenie potencjału wzbogacania zachodnich dostawców jest możliwe, ale według ekspertów potrwa kilka lat.

Wyjaśnijmy, że SWU to jednostka pracy rozdzielania - Separative Work Unit. To złożona funkcja ilości przetworzonego uranu (wsadu) i uzyskanego stopnia jego wzbogacenia oraz poziomu zubożenia odpadów (depleted uranium, DU). Przyjmuje się, że do wyprodukowania rocznego zapasu paliwa dla typowego lekkowodnego reaktora energetycznego o mocy 1 GWe wymagane jest ok. 140 tys. SWU.

Polska ma własne zasoby uranu. Część odkrytych, część czeka na odkrycie

PIE przypomina, że Polska nie wybrała jeszcze dostawcy paliwa jądrowego do planowanych elektrowni. Według minister klimatu Anny Moskwy jedną z możliwych opcji jest kanadyjski dostawca paliwa jądrowego – Cameco. Firma ta jest jednocześnie w procesie przejęcia Westinghouse, dostawcy technologii jądrowej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Polska posiada również własne złoża uranu, które były wydobywane w latach 1945-1967 i sprzedawane do ZSRR (łącznie sprzedano ok. 800 ton).

Obecnie zidentyfikowane złoża wynoszą ponad 7 tys. ton, co wystarczyłoby na zapewnienie paliwa do funkcjonowania 3-reaktorowej elektrowni przez 56 lat, a według prognoz MAEA nieodkryte w Polsce złoża można szacować na ok 110 tys. ton.

Możliwy jest także odzysk uranu występującego jako domieszka do pokładów miedzi w rejonie Lubina – Sieroszowic. Łączne pokłady uranu w tych złożach szacowane są na 144 tys. ton. Istnieje także opcja odzyskiwania uranu pochodzącego z odpadów po produkcji nawozów sztucznych i spalaniu węgla kamiennego.