USA ograniczą eksport paliwa nuklearnego do Chin

Jak podała w piątek (18 sierpnia) agencja Reuters administracja Joe Bidena zwiększa kontrolę nad eksportem paliwa nuklearnego i komponentów do elektrowni atomowych do Chin.

Zaznacza się, że te kroki są podyktowane rosnącymi obawami o zastosowania takich komponentów i paliwa. Stany Zjednoczone są zdeterminowane, aby przyświecały użyciu ich technologii i paliwa cele pokojowe. Absolutnie chce się uniknąć scenariusza, gdzie pierwiastki promieniotwórcze lub technologia do ich wykorzystania jest stosowana w broni.

Napięcie między supermocarstwami rośnie na wielu polach. Energetyka to ważne pole konfrontacji?

Jak podkreśla agencja informacyjna to część szerszego działania obu stolic, Pekinu i Waszyngtonu. Stosunki obu krajów niestety w ostatnich miesiącach ucierpiały po tym, jak oba mocarstwa oskarżyły się o szpiegostwo, łamanie praw człowieka, czy chińskie posunięcia w działaniach przemysłowych. W tle pojawiały się także ograniczenia w handlu, czy sankcje w dostępie do technologii. Trudno stwierdzić w tym momencie, jak Pekin ustosunkuje się do decyzji związanej z paliwem nuklearnym.

Będzie licencjonowanie dla operacji eksportowych. Może i o wiele więcej

Jak doprecyzowywał w piątek portal washingtonexaminer.com implementacja decyzji USA najprawdopodobniej będzie opierać się o licencję. Trzeba będzie ją pozyskać, aby dokonać eksportu pewnych materiałów i komponentów do Chin, lub nawet poza same Stany Zjednoczone.

Jest wysoce prawdopodobne, że takiej licencji będzie udzielała Komisja Regulacji Nuklearnej (ang. Nuclear Regulatory Commission). Jest agendą federalną Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa atomowego. W sumie już część kluczowych komponentów, jakie mogą służyć w konstrukcji reaktorów, muszą pozyskać stosowne zezwolenia w przypadku ich eksportu.

"Nowe regulacje mają zostać opublikowane oficjalnie w poniedziałek" dodawał Washington Examiner.

Takie decyzje wobec Chin wpiszą ten kraj na listę podmiotów wyłączonych z tzw. generalnego licencjonowania, na której Chin do tej pory nie było. To o tyle ważne, że kraje spoza tej listy i podmioty z nimi związane, nie musiały szukać dodatkowych zezwoleń ze strony Komisji Regulacji Nuklearnej.

To nie pierwsze takie posunięcie ze strony USA. Amerykanie zazdrośnie chronią swoich sekretów

Administracja Bidena wcześniej, w sierpniu, podjęła decyzję o wstępnych, podobnych działaniach, na rynku technologii.

W myśl działań USA zabronione będzie w najbliższej przyszłości eksportowanie do Chin zaawansowanych technologicznie półprzewodników i innych podzespołów elektronicznych, czy technologii opartych o obliczenia kwantowe (ang. quantum computing), czy technologii używanych do rozwijania sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence).

Potencjał nuklearny Chin jest bardzo duży. Oto szczegóły elektrowni atomowych w Chinach

Wedle publicznie znanych danych w Chinach, w lutym 2023 r., było 55 działających elektrowni atomowych. To około 10 proc. takich instalacji na całym świecie. Generują one 57 GW mocy. Chiny są też placem budowy 22 nowych takich instalacji. Budowane mają generować 24 GW mocy a w niedalekiej przyszłości kolejne takie projekty mają wejść w fazę budowania.

W miksie energetycznym Chin energia atomowa stanowi około 5 proc. całej mocy, jaką generuje chiński sektor energetyczny.