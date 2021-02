USA: Teksas stopniowo odzyskuje energię elektryczną

Tysiące Teksańczyków stopniowo odzyskiwało w sobotę wodę pitną i prąd po bezprecedensowej polarnej fali zimna, która paraliżowała przez kilka dni ten stan, bardziej przyzwyczajony do fal upałów niż do śniegu- infromują władze stanowe.

"Sytuacja wróca do normy i nie prosimy już o ograniczenie energii", opublikował komunikat na Twitterze ERCOT, publiczny dystrybutor energii w Teksasie. Jednak w sobotę ponad 60 000 domów było nadal pozbawionych prądu, ponieważ ekipy ratownicze nie były jeszcze w stanie naprawić wszystkich linii energetycznych zniszczonych przez złą pogodę.

Pomimo powrotu dostaw prądu i wzrostu temperatur, mieszkańcy kilku miast nadal byli zmuszeni do gotowania wody przed jej spożyciem. Sylvester Turner, burmistrz Houston - czwartego co do wielkości miasta w Stanach Zjednoczonych - powiedział, że nakazy picia tylko przegotowanej wody mogą obowiązywać do poniedziałku.

W kilku miejscowościach nadal ustawiały się kolejki przed kościołami lub parkingami, na których rozprowadzano wodę pitną.

Kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez, która zebrała 3,2 miliona dolarów dla ofiar tej zimowej katastrofy, przyleciała z Nowego Jorku do Houston i powiedziała podczas akcji przekazywania zakupionej dla poszkodowanych żywności: "Chcemy wam pokazać, że Nowy Jork jest z wami, że cały kraj jest z wami".

Według amerykańskich mediów, ten ekstremalny epizod pogodowy siał spustoszenie w południowych i środkowych Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu, pochłaniając życie co najmniej 40 osób. W sobotę miasta Houston i Austin w Teksasie powróciły do temperatury około 15 st.

"Rząd federalny wysłał generatory, koce, wodę i inne niezbędne materiały" - napisał w piątek na Twitterze prezydent USA Joe Biden, wzywając swoich rodaków do pomocy Teksasowi.

Gospodarz Białego Domu, który podpisał deklarację o stanie wyjątkowym dla Teksasu, powiedział, że chce pojechać na miejsce katastrofy , ale dodał, że nie chce, aby jego wizyta była dla stanu "kolejnym ciężarem".