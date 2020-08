Ustawa o morskiej energetyce wiatrowej wkrótce trafi do Sejmu

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii spodziewa się, że projekt ustawy o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej trafi w październiku 2020 r. do Sejmu. Wartość całego polskiego programu morskiej energetyki wiatrowej może sięgnąć nawet 120-130 mld zł.

Branża wiatrowa zadowolona

Inwestycja za 130 miliardów złotych

Oszacowanie wielkości 5,9 GW wynika z aktualnych najlepszych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszy w odniesieniu do realizowanych projektów, które mogą być gotowe do skorzystania z pierwszej fazy systemu wsparcia, czyli fazy przedaukcyjnej.Wszystkie te projekty uzyskały pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp (PSZW) w 2012/13 roku.Jednakże zdecydowana większość z nich otrzymała warunki techniczne przyłączenia do sieci dopiero w 2019 roku.Ministerstwo Klimatu wylicza, że w fazie inwestycyjnej (podczas rozwoju i budowy morskich farm wiatrowych) niezbędnych będzie około 34 tysiące etatów, natomiast docelowo w fazie operacyjnej (obsługa gotowych już farm wiatrowych) będzie to około 29 tysięcy miejsc pracy (po roku 2033, gdy moc morskich farm wiatrowych może osiągnąć nawet 10 GW).Zgodnie z szacunkami Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), zaproponowany poziom 5,9 GW odpowiada rzeczywistemu potencjałowi projektów zaawansowanych tj. takich, które już posiadają lub w określonym czasie zdołają podpisać umowę o przyłączenie, pozwalająca na przystąpienie do procedury negocjacji wsparcia.- Bardziej ambitne cele wyznaczone dla pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a także zapowiadana umowa sektorowa z polskim rządem są jednocześnie silnym sygnałem dla firm z łańcucha dostaw dla sektora. Polski przemysł wiatrowy jest gotowy do zwiększania swoich mocy produkcyjnych, by sprostać przyszłemu zapotrzebowaniu na komponenty i usługi dla budowanych na Bałtyku farm wiatrowych - komentowała Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).W najnowszej wersji projektu zaproponowano także rozwiązania dotyczące budowy przyłączy farm wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Ustalono, że to inwestorzy będą odpowiedzialni za budowę i sfinansowanie łącznika między farmą a lądową siecią. Jednak prawo pierwokupu w przypadku ewentualnej sprzedaży przez inwestora będą miały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).- To rozwiązanie optymalne z punktu widzenia tempa prac nad projektem i skoordynowania w czasie budowy sieci morskiej z budową samej farmy. To gwarancja na to, że czysta i tania energia z bałtyckich farm popłynie do polskiej sieci w okolicach 2025 roku – zauważył Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.W drugiej fazie przewidziano aukcje – pierwszą w 2025 roku, a drugą - dwa lata później. W każdej z tych aukcji wsparcie będą mogły uzyskać projekty o łącznej mocy po 2,5 GW. W najnowszym projekcie nie ma zatem aukcji przewidzianych na 2023 r. i 2028 r., o których mówił styczniowy projekt. To efektzwiększenia wolumenu przewidzianego w pierwszej fazie.- Jesteśmy krajem o największym potencjale offshore wind na Bałtyku. Dzięki współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Polska może stać się liderem oraz eksporterem taniej i czystej energii. Tylko wspólny wysiłek administracji i biznesu doprowadzi Polskę do pozycji lidera offshore na Bałtyku. Tylko razem dokonamy tego ogromnego wysiłku transformacji polskiej gospodarki - powiedział w lipcu Michał Kurtyka, minister klimatu.Jak ocenia Michał Kurtyka, wartość całego programu morskiej energetyki wiatrowej może sięgnąć nawet 120-130 mld zł.Jak powiedział Ireneusz Zyska, potencjał polskiej energetyki wiatrowej na morzu do 2030 r. to ok. 5,9 GW zainstalowanej mocy, a do 2035 r. 8-10 GW.