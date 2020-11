Ustawa offshore łapie niebezpieczne opóźnienie

Dostarczenie po raz pierwszy prądu z farmy wiatrowej w polskiej strefie na Bałtyku już w 2025 roku stanęło pod znakiem zapytania. Wszystko przez opóźnienia w procedowaniu tzw. ustawy offshore. Na posiedzeniu 2 listopada 2020 roku Rada Ministrów nieoczekiwanie wstrzymała procedowanie projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich elektrowniach wiatrowych.

Ważne, by inwestycje w morską energetyką wiatrową ruszyły do przodu

Jeśli chodzi o samo wsparcie przewidziane ustawą, czyli 25-letnie tzw. dwustronne kontrakty różnicowe na odbiór energii z nowych farm na morzu, to w razie różnicy między ceną zakupu energii w momencie przyznania wsparcia, a ceną rynkową, do jej wyrównania będzie zobowiązane zarówno państwo, gdy cena rynkowa będzie niższa, jak i inwestor, gdy cena będzie wyższa.Takie rozliczenia będą następowały co roku (w odróżnieniu od innych OZE, gdzie rozliczenie następuje pod koniec okresu wsparcia). Ma to chronić odbiorców końcowych przed nadmiernymi kosztami energii.Ponadto, w pozwoleniach lokalizacyjnych wszystkich inwestorów znajdują się zapisy, które dają szerokie uprawnienia MON i innym organom państwowym do kontroli procesu budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych.Co więcej, uzyskanie pozwolenia na budowę musi być poprzedzone zatwierdzeniem przez ministra obrony narodowej i ministra właściwego ds. wewnętrznych ekspertyzy dotyczącej wpływu na system obronności państwa i systemy ochrony granicy państwowej na morzu oraz przez dyrektora właściwego Urzędu Morskiego - ekspertyzy dotyczącej bezpieczeństwa żeglugi i personelu oraz ochrony środowiska morskiego. Do tego dochodzi obowiązek certyfikacji projektów.W odniesieniu do nowych projektów na morzu, które jeszcze nie są „w grze” - muszą one być w pełni zgodne planem zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, który niedługo -najpóźniej do marca 2021 roku - zostanie zatwierdzony przez rząd i który przeznacza ok. 7 procent powierzchni Morza Bałtyckiego pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej.Ponadto od dawna funkcjonuje w ustawie o obszarach morskich szczegółowy mechanizm weryfikacji procesu uzyskiwania pozwoleń lokalizacyjnych. Złożone przez inwestorów wnioski m.in. o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm i układanie kabli na morzu opiniuje, przed ich wydaniem przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, szerokie grono ministrów.Polska zobowiązana jest do osiągnięcia do 2020 roku obowiązkowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie nie niższym niż 15 proc., a w perspektywie 2030 roku musimy przekroczyć 20 proc.- Zatem ta ustawa jest bardzo potrzebna - podkreśla Janusz Gajowiecki. - Ważne, żeby od 2021 roku inwestycje w morską energetykę wiatrową ruszyły do przodu, co bez ustawy nie będzie możliwe - dodaje.Ustawa stanie się też podstawą do rozpoczęcia projektu przekwalifikowania osób odchodzących z górnictwa w kierunku możliwości ich dalszej pracy w sektorze energetyki wiatrowej. Chodzi o przedstawicieli sektora węgla kamiennego oraz brunatnego. Takie centrum szkoleniowe ma powstać w Bytomiu. Tam przez pół roku osoby odchodzące z górnictwa byłyby przygotowywane do pracy w sektorze OZE.- Liczymy zatem, że ta ustawa wejdzie niebawem w życie i można będzie takie centrum w Bytomiu uruchomić. Zgodnie z planami pod koniec 2021 roku takie centrum szkoleniowe w Bytomiu miałoby ruszyć. Pierwsze osoby zdobywałyby nowe kwalifikacje w ramach pilotażu - wskazuje Gajowiecki.Docelowo około 1000 osób rocznie mogłoby nabywać tam nowe kompetencje.Czytaj także: Na energetyce wiatrowej mogą też skorzystać górnicy