Ustawa wiatrakowa. Ciąg dalszej batalii w Sejme

Sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów państwowych, oraz samorządu i polityki regionalnej wznowiły w czwartek prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką.

Celem tego projektu jest liberalizacja tzw. zasady 10H w przypadku wiatraków na lądzie.

Podstawą do dalszych prac jest projekt rządowy, ponieważ we wtorek komisje odrzuciły siedem projektów poselskich i senackich.

Szef komisji energii Marek Suski (PiS) zastrzegł podczas wtorkowych prac nad nowelizacją, że odrzucenie siedmiu innych projektów nie oznacza, że do rządowej propozycji nie zostaną wprowadzone niektóre zapisy, które się w nich znajdowały.

Trudne poprawianie blokującej branżę wiatrową zasady 10H

Obowiązująca obecnie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przyjęta w maju 2016 r., a zgłoszona jako projekt poselski grupy posłów PiS, zakazuje budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość wieży i łopaty wirnika w najwyższym położeniu (tzw. 10H) od zabudowy mieszkalnej oraz form ochrony przyrody - parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, leśnych kompleksów promocyjnych. Jednocześnie przepisy zabraniają budowy budynków mieszkalnych bliżej, niż w odległości 10H od istniejących turbin wiatrowych.

Zgodnie z projektem rządowym, nowe turbiny wiatrowe będą mogły być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Plan będzie mógł określić inną, ale nie mniejszą niż 500 m odległość, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej. Określona w planie odległość będzie też dotyczyć budowy budynków w pobliżu turbiny.

Podstawą dla określania odległości będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), wykonywanej w ramach MPZP. W SOOŚ analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców. Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową. Rządowy projekt zachowuje zasadę 10H w przypadku parków narodowych, a w przypadku rezerwatów przyrody - 500 m.

Bez ustawy wiatrakowej nie będzie środków z KPO

W czwartek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk zwracał uwagę na znaczenie ustawy dla starania się o środki z Funduszu Odbudowy.

- Ustawa wiatrakowa to istotny kamień milowy do wypełnienia. Bez jej przyjęcia trudno sobie wyobrazić możliwość pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję Europejską wniosku o płatność na KPO - ocenił w czwartek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o kwestię ustawy wiatrakowej w kontekście wypełnienia tzw. kamieni milowych. "Formalnie nie jest to superkamień milowy, ale w istocie zapisy tam zawarte, jak i konsekwencja dochodzenia do ich realizacji przez KE sprawiają, że jest to ważny kamień milowy. Bez przyjęcia ustawy wiatrakowej trudno sobie wyobrazić możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Europejską o płatność. W tym sensie jest to istotny kamień milowy do wypełnienia" - mówił minister.

Polityk poinformował, że "fundamentalnych kamieni milowych" jest ponad 20. "One dotyczą spraw horyzontalnych, m.in. tematy dotyczące wymiaru sprawiedliwości wchodzą w ten zakres; tutaj jesteśmy bliscy, mam nadzieję, pozytywnego rozwiązania" - zaznaczył.

Jak dodał, w tym kontekście Polsce pozostały do spełnienia dwa istotne warunki: przyjęcie ustawy o SN oraz przyjęcie ustawy wiatrakowej. "Jeżeli te kwestie będą blisko etapu finalnego, to będzie przestrzeń do tego, żeby taki wniosek (o płatność - PAP) składać" - mówił Szynkowski vel Sęk.