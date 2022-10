Ustawa ws. maksymalnych cen energii to ogromne wsparcie dla polskich firm

Rozwiązanie przyjęte przez Sejm to ogromne wsparcie dla polskich przedsiębiorców - powiedział w czwartek szef MRiT Waldemar Buda. Dzięki określeniu maksymalnej ceny energii elektrycznej firmy będą mogły planować działalność, myśleć o rozwoju i inwestycjach - dodał.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Mechanizm ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami

Jej głównym celem ma być wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe. Mechanizm zastosowany ma być również wobec samorządów i samorządowych zakładów budżetowych oraz wobec producentów rolnych, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

"Rozwiązanie przyjęte dziś przez Sejm to ogromne wsparcie dla polskich przedsiębiorców" - ocenił szef resortu rozwoju i technologii. Według Budy dzięki określeniu maksymalnej ceny energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 785 zł za MWh, "firmy będą mogły planować swoją działalność, myśleć o rozwoju i inwestycjach".

Minister dodał, że stabilizacja ceny "to również wyraźne zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pracowników, którzy nie będą musieli martwić się o zatrudnienie". "To wsparcie dla 2,2 mln firm i ochrona ok. 6,5 mln miejsc pracy" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że maksymalna cena za prąd dotyczyć będzie ok. 99 proc. wszystkich polskich przedsiębiorstw.

Określenie maksymalnej ceny prądu "to rewolucyjne rozwiązanie"

W ocenie Waldemara Budy określenie maksymalnej ceny prądu "to rewolucyjne rozwiązanie". "Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który wprowadził taryfy na ceny energii elektrycznej dla MŚP. Dzięki naszym działaniom, prąd dla nich będzie jednym z najtańszych w Unii Europejskiej" - stwierdził szef MRiT.

Ustawa zakłada, że dla odbiorców użyteczności publicznej i firm będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być ustalona na poziomie 693 zł/MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia (2, 2,6 lub 3 MWh).