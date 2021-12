Ustka: wstępna umowa dzierżawy gruntów portu morskiego na potrzeby bazy serwisowej farm wiatrowych

Zarząd Portu Morskiego w Ustce podpisał w czwartek wstępną umowę dzierżawy gruntów na potrzeby bazy serwisowej dla morskich farm wiatrowych z RWE Renewables – poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Ustka Eliza Mordal.

Baza serwisowa w pierwszym etapie działalności będzie obsługiwała projekt morskiej farmy FEW Baltic II o mocy 350 MW, położony w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Wstępna umowa między Zarządem Portu Morskiego w Ustce a RWE Renewables zakłada także obsługę potencjalnych przyszłych farm realizowanych przez firmę w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku.

Jak podała Mordal, baza eksploatowana będzie początkowo przez okres minimum 25-30 lat, począwszy od 2025 roku.

"W pierwszej fazie do obsługi procesu budowy farmy oraz inicjalnego okresu jej eksploatacji, na bieżąco wykorzystywane będą dwie jednostki pływające klasy CTV. Docelowo inwestycja wygeneruje ok. 50 pełnoetatowych miejsc pracy. Będzie ona realizowana z wysokim udziałem tzw. local content na etapie samej budowy oraz eksploatacji" - podano w komunikacie prasowym.

Ponadto władze Ustki prowadzą rozmowy z RWE Renewables na temat rozwiązań, które "pozwolą na wspieranie przez inwestora lokalnej społeczności oraz gospodarki w długookresowej perspektywie".

Mordal zaznaczyła, że szczegóły tej współpracy zostaną przedstawione podczas zawarcia finalnej umowy.

Zgodnie z założeniami farma FEW Baltic II, która ma powstać na obszarze ok. 41 km kw. w odległości ok. 50 km od brzegu i na głębokości 30-50 metrów pod wodą, w okresie eksploatacji będzie zaopatrywała w sposób stały w energię elektryczną ok. 350 tys. gospodarstw domowych.