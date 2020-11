Uwolnienie rynku energii tylko ustawowo. Prezes URE ucina inne możliwości

Obecny system regulacji rynku energii elektrycznej zapewnia pełną swobodę rozwoju - ocenił prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

"System regulacji funkcjonujący obecnie na rynku energii elektrycznej w moim przekonaniu zapewnia pełną swobodę rozwoju rynku. Dalsze uwolnienie rynku może odbyć się wyłącznie w trybie ustawowym, podobnie jak miało to miejsce na rynku gazu" - napisał w środę na Twitterze prezes URE.



Jak dodał, oznacza to, że rynek sam się stopniowo uwalnia i zmierza do sytuacji, w której regulowana taryfa pozostanie tylko dla tych odbiorców faktycznie potrzebujących ochrony, ponieważ np. dotyka ich problem ubóstwa energetycznego.



Od 1 października 2017 r. uwolniony został rynek detaliczny z wyjątkiem gospodarstw domowych. Te kolei zostaną zwolnione z procesu zatwierdzania taryf przez Prezesa URE 1 stycznia 2024 r.

Na rynku energii elektrycznej taryfy zatwierdzane przez Regulatora mają jedynie odbiorcy w gospodarstwach domowych korzystających z taryfy tzw. sprzedawcy z urzędu. Takich sprzedawców jest czterech.

Według danych URE z połowy 2020 r. w Polsce jest nieco ponad 15,3 mln odbiorców w grupie taryfowej G - gospodarstw domowych. Z zatwierdzanych przez Regulatora taryf korzysta niecałe 9,7 mln, a ponad 5,5 mln - prawie 37 proc. - z ofert wolnorynkowych.