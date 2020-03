Vattenfall znów chce do Polski. "Czekamy na nowe przepisy"

Ze statystyk opublikowanych przez WindEurope wynika, że w 2018 roku energia wiatrowa dostarczyła 14 proc. energii elektrycznej w Unii Europejskiej. To oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o 12 proc. W Polsce ten boom dopiero ma nadejść. Inwestorzy z uwagą przyglądają się naszemu rynkowi. - Czekamy na możliwości, jakie dawać nam będzie projekt ustawy dotyczący morskiej energetyki wiatrowej. Sprawdzamy, jakie są szanse i możliwości - mówi Danielle Lane, UK Country Manager & Director of Portfolio and Transactions firmy Vattenfall.

Przemysł energetyczny zbliża się do punktu zwrotnego.

W styczniu 2020 roku upubliczniony został projekt ustawy dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej.

Jak podkreśla Danielle Lane, jednym z elementów, na który uwagę zwracać powinna Polska, rozważając stawianie farm wiatrowych, jest planowanie przestrzenne.

Vattenfall przygląda się Polsce