Vatttenfall twierdzi, że morskie turbiny wiatrowe nie szkodzą ptakom

Według dwuletniego badania przeprowadzonego przez szwedzki koncern energetyczny Vattenfall morskie turbiny wiatrowe nie mają negatywnego wpływu na populację ptactwa morskiego. Pokazało ono również, że nie dochodzi do kolizji ptaków z instalacjami.

Szwedzki koncern energetyczny Vattenfall, wraz z organizacjami zajmującymi się ochroną ptaków i przyrody, przeprowadził 2-letnie obserwacje na farmie morskiej Aberdeen Offshore Wind Farm składającej się z 11 turbin instalując radar w postaci kamery. Nagrywanie rozpoczęto w 2019 roku i prowadzono jest przez cały 2020 i 2021 rok, koncentrując się na okresie od kwietnia do października, kiedy liczba ptaków jest największa.

Ruch ptaków badano za pomocą specjalnego radaru-kamery

Na farmie zainstalowano radar nowej generacji wyposażony w technologię monitorowania opartą o sztuczną inteligencję, żeby monitorować zachowanie ptaków w okresie lęgowym i po nim. Radar śledził ptaki, kiedy zbliżały się do farmy, wówczas kamery się uaktywniały i nagrywały wideo nakładając na trajektorię lotu filtry 3D. Pozwalało to zidentyfikować gatunki ptaków, ich ruch i reakcje na turbiny.

Badanie pozwoliło również ustalić, jakie są wzorce lotu poszczególnych gatunków wokół turbin. Udało się to w przypadku różnych rodzajów mew i głuptaków. Zapisy z kamer pokazały, że niemal wszystkie ptaki omijały rejony, gdzie znajdowały się łopaty turbin i latały między turbinami. Dotyczyło to wszystkich gatunków. Mewy trzymały się na dystans od 70 do 150 m od rotorów. Generalnie wszystkie ptaki bardzo unikały wlotu w strefę ruchu łopat.

Z kolei 96 proc. ptaków, które znalazły się na dystansie około 10 m od zasięgu ruchu łopat, dostosowywały swój lot w taki sposób, aby uniknąć kolizji z instalacją.

Przy projekcie badawczym Vattenfalla pracowali naukowcy zajmujący się ochroną przyrody

Badanie było częścią projektu badawczego Vattenfalla, który miał ustalić wpływ morskich turbin wiatrowych na środowisko. To jedno z największych tego typu badań na świecie i kosztowało ono 3 miliony euro.

Jego realizację wspierali naukowcy z Royal Society, NatureScot, Joint Nature Conservation Committee i Marine Scotland Science. Vattenfall liczy, że nowe ustalenia pozwolą przyspieszyć proces wydawania koncesji na budowę nowych farm, dostarczając dokładniejszych informacji dotyczących ryzyk jakie niosą dla ptaków morskie farmy wiatrowe.