Velux wyprzedza cele określone w Fit for 55

Są pierwsze reakcje przedsiębiorstw na ogłoszony przez Komisję Europejską w połowie lipca pakiet zmian legislacyjnych dotyczących ochrony klimatu „Fit for 55”. Nie czekając na wdrożenie regulacji, działania na rzecz ograniczenia emisji podejmuje grupa Velux, w tym polskie jej spółki.

Zadania dekarbonizacji dla branży budowlanej

Redukcja emisji poprawia konkurencyjność

Polegać to będzie na realizacji projektów odnowienia i ochrony przez następne 21 lat lasów oraz bioróżnorodności.Budownictwo odpowiada za ok. 35 proc. globalnego zużycia energii, w czym największy udział ma sektor budownictwa mieszkaniowego, bo aż 22 proc.Również w kontekście emisji przoduje budownictwo mieszkaniowe, które odpowiada pośrednio i bezpośrednio za około 17 proc. globalnej emisji CO2. Wskazuje to na ogromną potrzebę gruntownej przebudowy budynków oraz zastąpienia przestarzałych technologii tymi nowszymi, bardziej przyjaznymi dla klimatu.Elementem pakietu Fit for 55 będzie dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Ma zawierać istotne zmiany, by ograniczyć ogólne zużycie energii oraz „bardziej ambitnie" ograniczyć emisje gazów cieplarnianych.Ten cel wpłynie na sposób ustalania krajowych planów redukcji i prawie dwukrotnie zwiększy roczne zobowiązanie państw członkowskich oszczędności energii. Sektor publiczny będzie zobowiązany do renowacji 3 proc. swoich budynków rocznie.Obecnie takiej renowacji poddawanych jest zaledwie 1 proc. budynków. Tempo to musi wzrosnąć. A do tego, oprócz zmian legislacyjnych, potrzebne są „świadome wybory konsumenckie oraz wysiłek producentów materiałów budowlanych i innych uczestników procesu budowlanego", uważa Velux.Poważnym argumentem dla firm z branży budowlanej może być poprawa konkurencyjności.- Nie ma odwrotu od zielonej transformacji, dlatego firmy z branży budowlanej, które szybko to dostrzegą, rynkowo wygrają, bo długookresowo poprawią swoją konkurencyjność - stwierdza Jacek Siwiński. - Wymagania środowiskowe systematycznie będą zaostrzane, a ich niespełnienie może w przyszłości wiązać się z wysokimi karami lub po prostu wyższymi kosztami prowadzenia biznesu.Zauważa również, że narzucenie sobie „ambitnego celu powoduje wykreowanie w firmie szeregu innowacyjnych projektów". W ten sposób można wdrożyć nowoczesne materiały, dokonać przeglądu poszczególnych procesów pod kątem ich efektywności i oszczędności energii. - A to prowadzi do generalnego wzmocnienia przedsiębiorstwa na rynku – dodaje prezes Siwiński.Przypomina, że ponieważ proekologiczna transformacja odbywa się w całych łańcuchach zakupowych, powinny o tym pamiętać polskie firmy, budując swoją konkurencyjność. W pewnym momencie kryterium znalezienia się w takim łańcuchu będzie określone przez ślad węglowy, zostawiany przez firmę. Ta, która nie podda się w odpowiednim momencie tej transformacji, może wypaść z łańcuchów dostaw.