Velux zachęca: spójrzmy w górę. Badanie „Head Downers 2021"

Cenimy naturę i chcemy być blisko niej. Jesteśmy przekonani, że obserwowanie przyrody pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. A jednak nasze relacje z nią sami uznajemy za zbyt powierzchowne. Zbyt rzadko patrzymy na ptaki i drzewa. Znany producent okien zachęca do wyjścia z domu.

Kontakt z naturą dobry dla nas i dla niej

90 proc. życia pod dachem

- Brak czasu, użyteczność i atrakcyjność nowych technologii, zmiana sposobu komunikacji, a także nadmiar informacji sprawiają, że przestajemy dostrzegać to, co jest wokół nas - mówi Agnieszka Kamińska, kierownik ds. komunikacji, Grupy Velux w Polsce. - W konsekwencji umykają nam także korzyści płynące z codziennego uważnego spaceru, przyjrzenia się otoczeniu, zieleni, innym ludziom, a co pozwala zrelaksować się i uwolnić od stresu.Patrz też: Velux debiutuje w Zielonym Indeksie Doświadczanie przyrody jest inwestycją w nasze dobre zdrowie i samopoczucie, stwierdzają autorzy w komentarzu do badania. Ale ma też inne, bardzo istotne znaczenie: „Tylko wtedy, kiedy natura nie będzie obca i obojętna najmłodszym pokoleniom, będą o nią dbać, a także szukać w niej sposobów radzenia sobie ze stresem i nadmiarem informacji”.Jednakże jak pokazują wyniki badań „Head Downers 2021", co trzeci ankietowany spędza mniej niż 2 godziny na dworze, również w dni wolne od pracy i szkoły. Znacznie gorzej wypadamy w tygodniu - aż 2/3 badanych przebywa na powietrzu mniej niż 2 godziny dziennie.Zarazem 93 proc. badanych deklarowało, że dzieci i młodzież spędzają obecnie mniej czasu w otwartej przestrzeni niż starsze pokolenia w ich wieku (opinię tę wyrażały zarówno osoby starsze, jak i te przed 35 rokiem życia). Rodzice dzieci do 18. roku życia wskazywali w zdecydowanej większości (86 proc.), że ich dzieciństwo było bardziej zorientowane na naturę.Blisko połowa badanych nie spogląda regularnie na niebo, nie przygląda się ptakom, chmurom czy Słońcu. Prawie trzech na czterech potrafi rozpoznać nie więcej niż 10 gatunków ptaków, a co trzeci – do pięciu gatunków drzew. Znajomość typów chmur i gwiazdozbiorów jest już wiedzą tajemną.Eksperci apelują, abyśmy w przebywaniu blisko natury dostrzegli szansę na lepsze samopoczucie, a także na harmonijny rozwój naszych dzieci. Zdecydowana większość z nas uważa, że bliski kontakt z naturą pozwala odpocząć (91 proc.) i cieszyć się zdrowiem (93 proc.). Przekonanie to jest zarówno silne wśród rodziców dzieci do 18. roku życia, jak i pozostałych ankietowanych.Warto też przypomnieć, że według WHO spędzamy w budynkach średnio 90 proc. swojego życia.- Raport „Head Downers 2021" jest częścią kampanii mającej na celu zachęcenie ludzi do bycia blisko natury i dostrzegania jej wartości każdego dnia - dodaje Agnieszka Kamińska. - Jesteśmy przekonani, że tylko wówczas będziemy się o nią troszczyć i zabiegać o jej obecność w naszym życiu. Warto świadomie kierować swoimi codziennymi wyborami, spojrzeć w górę i zmienić perspektywę.