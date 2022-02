Veolia bliżej budowy Zakładu Odzysku Energii w Chrzanowie

Veolia Południe 15 lutego 2022 r. złożyła raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy Zakładu Odzysku Energii w Chrzanowie. Instalacja będzie w stanie przekształcać termicznie około 23,6 tys. ton pre-RDF rocznie, co pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla o 10 tys. ton rocznie.

Korzyści dla miasta

Zgodnie z wymogami prawnymi, instalacja wyposażona będzie w ciągły monitoring emisji spalin, umożliwiający podgląd on-line każdemu mieszkańcowi Chrzanowa.Planowana jest również instalacja, w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców, tablic świetlnych, prezentujących aktualne odczyty emisji.Funkcjonowanie instalacji nie spowoduje także nowych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców związanych np. z odorami czy odczuwalnym zwiększeniem ruchu drogowego. Przyjmowane odpady będą trafiały bezpośrednio do zamkniętej hali z odrębnym systemem cyrkulacji powietrza, a ich transport odbywać się będzie specjalistycznymi samochodami z naczepą o zamkniętej obudowie. Uwzględniając aktualny ruch samochodów, w tym transport węgla do ciepłowni, zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie natężenie wzrośnie jedynie o 0,13-0,27 proc.Jednocześnie raport wskazuje korzyści, jakie zapewni Zakład Odzysku Energii, jak poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej na terenie Chrzanowa, poprzez powstanie nowego źródła pozyskującego energię z pre-RDF powstających lokalnie; ograniczenie zużycia paliw kopalnych poprzez zastąpienie węgla paliwem alternatywnym pochodzącym z przetwarzania odpadów komunalnych oraz rozwiązanie problemu palnej frakcji odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu, a ze względu na wysoką kaloryczność obowiązuje zakaz ich składowania na składowiskach.- W ramach kontynuacji komunikacji projektu opartej na otwartości i dialogu, w najbliższej przyszłości planujemy powołanie rady społecznej złożonej z przedstawicieli samorządu Miasta Chrzanów, środowisk akademickich, stowarzyszeń, mediów lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych i związków prowadzących działalność w Chrzanowie oraz zainteresowanych przedstawicieli Rad Osiedli. Będzie to platforma służąca stałej wymianie informacji oraz dyskusji na temat inwestycji - podkreślił Mikołaj Szafraniec, kierownik projektu ZOE dla Chrzanowa.Budowa instalacji od dawna budzi emocje w Chrzanowie i okolicach. Dlatego zapowiedziano otwarcie punktów informacyjnych „Energia Przyszłości dla Chrzanowa”, w których mieszkańcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanej budowy ZOE w Chrzanowie, zadawać pytania i zapoznać się bliżej z raportem.Pierwszy punkt informacyjny będzie otwarty 28 lutego w godzinach 15:00 - 18:00, w siedzibie spółki Veolia, przy ul. Pogorskiej 36.