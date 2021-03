Veolia Energia Warszawa zainwestowała łącznie ponad 1,2 mld zł w 10 lat

Od 2011 roku do 2020 roku Veolia Energia Warszawa zainwestowała łącznie ponad 1,2 mld zł

w rozwój i modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej, co oznacza inwestycje średnio w roku - poinformowała spółkę w odpowiedzi na prośbę wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby.

Realizują także program antysmogowy

Poza tym wskazuje na spadek liczby awarii w ciągu roku z 500 w 2013 roku do 300 w 2020 roku, co oznacza blisko 40 proc. spadek w ciągu 8 lat.Spółka zaznacza też, że krotność wymiany zładu, czyli uzupełnienie wody sieciowej w ciągu roku, spadła z poziomu 10,4 w 2013 roku do poziomu 5,5 w 2020 roku - przyjmując, że basen olimpijski ma ok. 3000 m3 to ilość wody uzupełniającej potrzebnej w 2020 roku jest mniejszao 220 basenów olimpijskich w porównaniu do roku 2013.- Veolia Energia Warszawa inwestuje nie tylko w rozwój i modernizację sieci ale także w rozwój usług służących podnoszeniu efektywności energetycznej budynków. Klienci, którzy korzystają z tej usługi mogą ograniczyć zużycie ciepła nawet o 10-14 proc. - wskazuje spółka.Veolia Energia Warszawa przypomina, że wspólnie z Miastem st. Warszawa realizuje program antysmogowy. W jego efekcie w ostatnich latach do miejskiej sieci zostało podłączonych 360 budynków mocą z ok. 120 MW, co można porównać do podłączenia 50-ciotysięcznego miasta do sieci ciepłowniczej.Celem nadrzędnym spółki - zaznacza Veolia - jest zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw ciepła do odbiorców w Warszawie. Realizacja tego celu nie ogranicza się jedynie do dbałości o infrastrukturę ciepłowniczą, stałego rozwoju usług czy minimalizowania liczby awarii i czasu ich usuwania.Dla Veolii Energii Warszawa podstawą bezpieczeństwa - wskazuje spółka - jest także zaufanie mieszkańców budowane dzięki otwartej i uczciwej komunikacji. Zgodnie z tą zasadą Spółka informuje o każdej przerwie w dostawach ciepła nawet jeżeli dotyczy tylko jednego z 19 tys. zasilanych budynków. Ta zasada także nie jest standardem dla branży, a źle interpretowana może prowadzić do błędnych wniosków na temat stanu sieci.- Mimo zakrojonych na tak dużą skalę inwestycji Veolii w stołeczną sieć ciepłowniczą ceny ciepła dla mieszkańców w Warszawie należą do najniższych wśród dużych miast w Polsce. Jednocześnie udział dystrybutora ciepła eksploatującego sieć ciepłowniczą, czyli Veolii Energii Warszawa w cenie ciepła dla klienta końcowego to około 30-35 proc. Za 65-70 proc. ceny ciepła odpowiada jego wytwórca - zaznacza spółka.Zarząd Veolii Energii Warszawa wskazuje przy tym, że zaprosił pana ministra Jacka Ozdobę do "złożenia wizyty w siedzibie spółki i osobistego zapoznania się z działalnością Spółki oraz nowoczesnymi narzędziami zarządzania siecią i ciepłem w budynkach, które czynią Veolię Energię Warszawa SA liderem w transformacji ciepłownictwa w Polsce".