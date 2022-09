Veolia namawia do obniżenia temperatury w domach

Veolia Polska rozpoczęła kampanię edukacyjną, której celem jest przekonanie odbiorców, że nawet prosta zmiana nawyków korzystania z ogrzewania przekłada się na ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie wydatków i poprawę warunków środowiskowych.

Oznacza to w praktyce 5-8 proc. oszczędzonego ciepła, zmniejszenie negatywnych efektów przegrzewania organizmu i redukcję emisji pochodzących ze spalania paliw.

Veolia jest największym prywatnym producentem i dostawcą ciepła w Polsce.

Obecny kryzys paliwowy stawia przed wszystkimi krajami Europy, w tym także Polską, poważne wyzwania. Nadchodzący okres zimowy oznacza dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne potrzebne do produkcji ciepła. Zmiany na rynkach gazu i węgla powodują, że problemem wyzwaniem są nie tylko ceny tych paliw ale także ich dostępność, a co za tym idzie bezpieczeństwo energetyczne.

Społeczna odpowiedzialność za efektywne wykorzystanie paliw do produkcji energii elektrycznej i ciepła

W warunkach ograniczonej dostępności paliw szczególnie ważna staje się społeczna odpowiedzialność za efektywne wykorzystanie produkowanej z nich energii elektrycznej i ciepła. W przypadku ciepła - efektywność zależy zarówno od poziomu izolacji termicznej budynków, sprawności wewnętrznych instalacji, jak i odpowiednich nawyków użytkowników.

Badanie przeprowadzone przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie wykazało, że ponad połowa Polaków przegrzewa swoje mieszkania, utrzymując średnią temperaturę na poziomie 22 stopni Celsjusza i więcej.

Veolia, która jest największym prywatnym producentem i dostawcą ciepła w Polsce podjęła wyzwanie czynnej promocji właściwych nawyków w zakresie użytkowania ciepła w ramach kampanii edukacyjnej „Stopień mniej znaczy więcej”.

Ograniczenie temperatury o 1 stopień to dobry początek. Celem jest 18-19 stopni

- Wzrost efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia paliw to priorytetowe elementy naszej wieloletniej strategii walki ze zmianami klimatycznymi. Obecny kryzys daje nam wszystkim impuls do tego, żeby przyczynić się do podniesienia wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma wpływ na to jak wykorzystujemy energię, a tym samym jak zużywamy zasoby naszej planety. Ograniczenie temperatury o 1 stopień to dobry początek, ale w przyszłości powinniśmy iść dalej i na stałe zredukować temperaturę ogrzewania pomieszczeń do 18-19 stopni - wyjaśnia Frederic Faroche, prezes grupy Veolia w Polsce.

Kampania oparta jest na przekazie, że zmniejszenie temperatury ogrzewania nawet o jeden stopień przynosi oszczędności, jest korzystne dla zdrowia, i ma pozytywny wpływ na środowisko. Oznacza to w praktyce 5 – 8 proc. oszczędzonego ciepła, zmniejszenie negatywnych efektów przegrzewania organizmu i redukcję emisji pochodzących ze spalania paliw.

