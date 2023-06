Veolia oddała kolejną kotłownię gazową w Polsce

W Lidzbarku Warmińskim Veolia oddała do użytku kotłownię gazową o mocy 2,8 MW oraz infrastrukturę dla układu wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW.

Oddana do użytku instalacja w Lidzbarku Warmińskim obejmuje kocioł gazowy o mocy 2,8 MW oraz system kogeneracji z silnikiem o mocy 1 MW wraz ze stacją regazyfikacji LNG.

Efektem jej uruchomienia będzie redukcja zużycia węgla o 1872 tony rocznie, co przyczyni się do zmniejszenia rocznej emisji CO2 o 1343 tony.

Obiekt w Lidzbarku ma być obiektem referencyjnym do realizacji podobnych inwestycji w innych ciepłowniach należących do grupy Veolia.

W Lidzbarku Warmińskim 1 czerwca 2023 r. oddano do użytku zlokalizowaną na terenie ciepłowni należącej do Veolii Północ kotłownię gazową o mocy 2,8 MW oraz infrastrukturę dla układu wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW.

Efektem funkcjonowania nowej instalacji, powstającej w ramach projektu o nazwie Perła, będzie ograniczenie zużycia węgla o 19 proc. w ciągu roku oraz roczne zmniejszenie emisji CO2 o 6,6 proc.

Planowane całkowite odejście od używania węgla do 2030 r.

Inwestycja w Lidzbarku Warmińskim - kolejna realizowana w tym mieście - jest istotnym krokiem we wdrażaniu strategii dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce, która zakłada całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku. W jej ramach Veolia term buduje efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze w miastach, w których spółki z grupy prowadzą swoją działalność.

Veolia term od 2019 roku realizuje projekty dekarbonizacyjne w należących do niej zakładach. Celem inwestycji jest modernizacja instalacji i zmniejszenie o 6,6 proc. emisji CO2 związanej z produkcją energii. W ramach procesu spółki należące do grupy sukcesywnie wymieniają kotły węglowe i dywersyfikują miks paliwowy, w którym zwiększany jest udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii.

Oddana w Lidzbarku Warmińskim nowoczesna instalacja jest ważnym elementem lokalnego systemu ciepłowniczego, który zapewni 20 proc. ciepła z niskoemisyjnego źródła. To kolejne działanie dekarbonizacyjne w mieście prowadzone przez Veolię Północ.

Spółka aktywnie współpracuje z samorządem w realizowanym od 2022 roku projekcie Ciepłowni Przyszłości, dzięki któremu pod koniec 2023 roku 90 proc. energii w systemie ciepłowniczym zasilającym Osiedle Astronomów będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

Veolia Północ i Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim zawarły także umowę dotyczącą dzierżawy przyłącza energetycznego do ładowania elektrycznych autobusów zakupionych przez samorząd. Po uruchomieniu instalacji kogeneracyjnej i uzyskaniu koncesji na sprzedaż energii elektrycznej autobusy miejskie będą zasilane energią elektryczną z Veolii. To przykład efektywnego modelu współpracy na linii biznes - samorząd w obszarach mających kluczowe znaczenie dla przyszłości lokalnych społeczności, w tym funkcjonowania nowoczesnych systemów ciepłowniczych czy komunikacji publicznej.

Kilkanaście projektów inwestycyjnych w trakcie realizacji

- W Lidzbarku Warmińskim powstała instalacja, która wykorzystuje niskoemisyjne paliwo gazowe oraz optymalizuje proces produkcji energii i ciepła w oparciu o wprowadzoną kogenerację, czyli równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Projekt Perła jest modelowym przykładem sposobu, w jaki prowadzimy nasze projekty dekarbonizacyjne. Dobieramy technologie oraz paliwo w taki sposób, aby był jak najbardziej optymalny dla danej lokalizacji - mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolii term.

Obecnie grupa realizuje inwestycje pozwalające na odejście od węgla w kilkunastu polskich miastach, w których prowadzi działalność.

- W każdym z nich kluczowa jest współpraca z samorządami. Lidzbark Warmiński jest doskonałym przykładem partnerskiej kooperacji władz miasta i biznesu, której efektem jest dostarczanie szytych na miarę rozwiązań uwzględniających lokalne potrzeby. Naszym celem jest stosowanie takich rozwiązań, które są przyjazne środowisku i przynoszą korzyści mieszkańcom, którym zapewniamy większe bezpieczeństwo dostaw czystszego ciepła - dodaje Magdalena Bezulska.

Oddana do użytku instalacja w Lidzbarku Warmińskim obejmuje kocioł gazowy o mocy 2,8 MW oraz system kogeneracji z silnikiem o mocy 1 MW wraz ze stacją regazyfikacji LNG. Efektem jej uruchomienia będzie redukcja zużycia węgla o 1872 tony rocznie, co przyczyni się do zmniejszenia rocznej emisji CO2 o 1343 tony.

Obiekt referencyjny dla innych inwestycji w Polsce

- Veolia Północ od 2019 roku modernizuje swoje instalacje i zastępuje aktualne źródła węglowe nowoczesnymi rozwiązaniami energetycznymi opartymi o źródła sieciowe lub rozproszone, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz OZE. Celem jest wyeliminowanie węgla w naszym miksie do 2030 roku. Konsekwentnie realizujemy kolejne kroki dekarbonizacji w Lidzbarku Warmińskim - oddana właśnie do użytku nowoczesna kotłownia gazowa i kogeneracja to dowód naszej determinacji. Nowa instalacja to 19 proc. mniej węgla spalanego każdego roku, co tym samym oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 6,6 proc. rocznie. Dzięki stworzeniu efektywnego energetycznie systemu projekt Perła pozwoli nam zagwarantować dostawy ciepła dla nowych klientów. Stanowi też dla nas referencję do realizacji podobnych inwestycji w innych ciepłowniach należących do naszej spółki - mówi Janusz Panasiuk, prezes Veolii Północ.

- Czyste powietrze, a także bezpieczeństwo i gwarancja stabilnych warunków dla dostaw energii i ciepła są kluczowymi kwestiami dla samorządu Lidzbarka Warmińskiego. Cieszę się, że proces modernizacji systemu ciepłowniczego miasta jest realizowany z pełnym zaangażowaniem naszych partnerów z Veolii. Dowodem jest otwarcie nowoczesnej instalacji, która zapewni czystszą energię dla mieszkańców, a w przyszłości także ekologiczne paliwo dla pojazdów komunikacji miejskiej. Mam nadzieję na dalszą udaną i partnerską współpracę z Veolią w projektach kluczowych dla rozwoju miasta - mówi Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4,6 tys. pracowników i prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

Veolia term jest właścicielem 60 ciepłowni, 2 elektrociepłowni i 6 silników kogeneracyjnych.